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騎士差點被圍籬砸中！議員批桃園通學廊道成交通陷阱

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程施工品質草率，還導致騎士差點被圍籬砸中。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／桃園市工務局提供
桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程施工品質草率，還導致騎士差點被圍籬砸中。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／桃園市工務局提供

新北高齡駕駛暴衝致死事故震驚全國，桃市府積極推動通學廊道，原訂四年50所學校改善目標，現已完成80所，不過議員質疑全市有272所高中國中小，完成比率仍低，部分工程施工品質草率，還導致騎士差點被圍籬砸中。工務局回應，目前已有過半數學校納入計畫，市府將持續推動，並加強管控施工品質。

「學童安全不能等。」議員朱珍瑤表示，相較其他縣市，桃市通學廊道改善進度超前，原訂四年50所學校改善目標，去年即已完成56所，但全市有272所高國中小，完成率僅約3成，市府應將通學步道改善列為首要之務，明年涵蓋率至少要達50%，通學廊道也應延伸到校園附近的課後照顧班或補習班。

朱珍瑤提到，以新北事故為例，該路口完成路口安全設施及標線改善，且設置全行人時相，卻依然發生意外，市府也應強化物理性行人保護設施，例如在校園周邊設置高強度防撞桿或減速彎，加強對行人的保護。

議員謝美英則說，日前有家長反映，孩子還沒使用到通學廊道，就差點被路邊施工圍籬砸中，畫面驚險萬分，難以相信重點工程施工品質竟如此草率；施作通學步道雖是好事，但若沒注意細節，努力恐功虧一簣，非常可惜。

工務局長汪在宙表示，目前已有124所學校規畫通學步道，至今完成80所，但並非每校都需建置通學廊道，如新重劃區通學環境多不需再調整，部分學校則表示不願施作，原因包括道路空間有限需圍牆退縮、施工期間通行不便、噪音及安全疑慮、後續維護問題等。

汪在宙表示，市府在各校推動通學廊道改善時，皆會辦理現場會勘說明改善內容及學校須配合事項，並邀集交通局等單位一同評估，若學校有不願意的原因會盡量協調，例如利用寒暑假施工，降低衝擊；部分工程發生圍籬被風吹倒等情形，往後也會加強固定，避免波及路過行人或騎士。

桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程施工品質草率，還導致騎士差點被圍籬砸中。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／議員謝美英提供
桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程施工品質草率，還導致騎士差點被圍籬砸中。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／議員謝美英提供

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