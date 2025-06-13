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竹北北興里民大增 快捷7號公車調整路線、設站點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」兩處站點，同時取消原設於莊敬北路的「十興國小站（莊敬北路）」。圖／新竹縣議員吳旭智提供
新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」兩處站點，同時取消原設於莊敬北路的「十興國小站（莊敬北路）」。圖／新竹縣議員吳旭智提供

新竹縣竹北市北興里近年發展迅速，10年間人口成長9千多名，成長將近8倍，但現有公車路線已難滿足民眾需求，經民代、官員和業者3方會勘，「快捷7號」將調整路線，最快8月1日上路。

戶政單位統計，竹北市北興里2015年5月人口僅1410名，今年5月已成長至10726名。當地里長田慶順說，隨著人口移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦多次接獲陳情，抱怨「快捷7號」站點距離住宅區太遠，盼能調整路線。

新竹市議員吳旭智近日邀新竹縣交通旅遊處、竹北市公所和公車業者會勘，強調交通問題是重中之重，縣府應該重視，若人口分布及生活圈有變動，大眾運輸站點也應同步調整。

交通旅遊處表示，業者已依會勘結論調整路線，「快捷7號」將新增「莊敬三路站」、「十興國小站（莊敬三路）」2站，同時取消「十興國小站（莊敬北路）」，以因應人口快速成長與居民實際通勤通學需求。新路線預計8月1日上路，相關公告已張貼在沿線各站和車內，十興國小站也有張貼停站告示，籲請民眾多加留意。

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