桃園新屋保安林淪烤肉露營地 地方抗議

桃園市新屋區蚵間里內的漂流木公園，長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，地方痛批管理不當，拉白布條抗議。管理該區域桃園市海資處表示，發現民眾可電話檢舉。管轄單位林業及自然保育署新竹分署說，請志工加強巡查，若通報違規可依法開罰。

新屋海岸風景優美，漂流木公園為保安林地，過去由公所向林保署承租，後來交由海資處管理，保安林地目的為防風砂，提供動植物生態區域，並增設步道、廁所、洗腳池供遊憩。

當地民眾說，端午節有近百人至公園內，生火露營危害生態，海資處設立告示牌提醒，志工多次勸導甚至遭反嗆，居民忍無可忍，呼籲相關單位別漠視不管，應強力制止破壞行為。

海資處表示，該處為保安林地，依森林法規定不可生火，現場有多國語言禁止告示牌，仍有遊客違規，可以電話檢舉，將會同林保署依法開罰；如違反森林法規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

海資處說，公園入口已增設車擋，避免車輛進入，後續將在空地改造景觀，避免民眾露營。

林保署新竹分署表示，已發函請海資處善盡管理責任，若查獲租約範圍內，遭人引火或非法露營等使用，應依租約規定派員禁止，承租區域內若發生違反森林法部分，應提供行為人資料及現場事證，轉主管機關裁處，必要時可通知警方到場。

新竹分署說，將配合社區巡查，必要時增列森警需求指派表，請保七總隊第五大隊協助巡查取締，以提高見警率，遏阻非法引火情事。