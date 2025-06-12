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桃園漂流木公園遭民眾升火露營 還隨意沐浴超離譜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供
桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供

桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。當地志工提醒民眾曾遭謾罵，更有當地居民拉起白布條抗議。桃園市海岸及資源循環工程處表示，若發現民眾可以打檢舉電話通報，也將請桃園市觀旅局將可露營區景觀改造。農業部林業及自然保育署新竹分署則說，已請當地志工加強巡查，若海資處發現通報後將可依森林法對行為人開罰。

新屋海岸風景優美，蚵間里上的漂流木公園為保安林地，過去由公所向林保署承租，後來交由海資處維管，保安林地主要是防風砂加上提供動植物生態棲息，後續再施作步道、廁所、洗腳池供民眾使用。

不過今年端午節出現近百名民眾至公園內生火露營危害生態，海資處過去也都有設立相關告示牌告知民眾，且當地志工也多次勸導仍多次遭到破壞，導致地方居民忍無可忍，希望相關單位強力制止遊客破壞行為。

海資處表示，該處為保安林地，依森林法第53條規定不可在裡面生火，也有立多國語言的禁止告示牌，不過仍有遊客違規的情況，民眾若發現可以透過檢舉電話通報，海資處接獲通知後會會同林保署一同處理，再依法開罰，如有違規，可罰處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

海資處說，過去已在公園入口處增設車擋，避免車輛進入破壞環境，後續有和觀旅局討論，希望在公園空地內做景觀改造，避免民眾在露營。

林保署新竹分署表示，已發函請海資處應以承租人身分善盡善良管理人責任，倘查獲位於其租約範圍內有遭他人引火或非屬租約用途使用等違法、違規情事，應依租約規定隨時派員宣導及防止。若發現承租區域內發生違反森林法部分，應盡速提供新竹分署行為人資料及現場相關事證，依法轉陳主管機關裁處，必要時也可通知警方或本分署提供協助，以符租約管理原則。

新竹分署說，將持續配合地方社區定期該區域淨灘及巡視作業，如有必要，將再填列森警需求指派表，請保七總隊第五大隊協助巡查取締，以提高該區見警率，遏阻非法引火情事。

桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供
桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供
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桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供
桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。圖／民眾提供

露營區 桃園 新竹

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