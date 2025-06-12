通勤通學需求 竹縣快捷7號公車8月起調整站點
竹縣府說，快捷7號公車路線將從8月1日起調整部分站點，將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，另再新增莊敬三路站，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。
北興里長田慶順透過文字指出，隨著人口大量移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦已多次接獲里民反映，希望快捷7號能增設更貼近住宅區的站點，以改善搭乘便利性。
國民黨新竹縣議員吳旭智告訴中央社記者表示，大眾運輸站點的設置應與人口分布、生活機能同步調整，隨著新站點即將啟用，整體路線動線將更貼近民眾，有助於提升民眾搭乘意願。
新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，快捷7號公車是竹北市公所往返高鐵新竹站，沿路停靠天后宮站、竹北地政事務所站、文化中心站、十興路站等。
陳盈州說，此次調整是將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，以設置十興國小站（莊敬三路），也再增1站點為莊敬三路站；而在十興國小站（莊敬北路）因移動停用，將張貼路線調整公告，提醒民眾。
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