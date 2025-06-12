快訊

印度航空發求救訊號後失聯…墜機現場屍橫遍野 專家分析空難原因

疑似無人生還！印度航空夢幻客機空難 機上242人恐全數罹難

險遭死神奪命…印度航空墜機「撞上醫院宿舍」 醫師驚險跳樓逃死劫

通勤通學需求 竹縣快捷7號公車8月起調整站點

中央社／ 新竹縣12日電

竹縣府說，快捷7號公車路線將從8月1日起調整部分站點，將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，另再新增莊敬三路站，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。

北興里長田慶順透過文字指出，隨著人口大量移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦已多次接獲里民反映，希望快捷7號能增設更貼近住宅區的站點，以改善搭乘便利性。

國民黨新竹縣議員吳旭智告訴中央社記者表示，大眾運輸站點的設置應與人口分布、生活機能同步調整，隨著新站點即將啟用，整體路線動線將更貼近民眾，有助於提升民眾搭乘意願。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，快捷7號公車是竹北市公所往返高鐵新竹站，沿路停靠天后宮站、竹北地政事務所站、文化中心站、十興路站等。

陳盈州說，此次調整是將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，以設置十興國小站（莊敬三路），也再增1站點為莊敬三路站；而在十興國小站（莊敬北路）因移動停用，將張貼路線調整公告，提醒民眾。

竹北 新竹 公車路線

延伸閱讀

竹縣湖口鄉辦瓜瓜節 展出巨型南瓜重達458斤

竹北北興里人口10年增10倍 快捷7號8月增設站點

世界人口圖鑑：聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

中台灣區域治理平台會議 竹縣籲請8縣市團結爭取補助款

相關新聞

桃園漂流木公園遭民眾升火露營 還隨意沐浴超離譜

桃園市新屋區蚵間里上的漂流木公園長年遭移工及遊客非法生火烤肉及露營，更有民眾直接在公園內沐浴洗澡，影響地方生態。當地志工...

苗警歡慶警察節 表揚優秀員警及志工並挽袖捐熱血

苗栗縣警察局提早慶祝6月15日的警察節，今天下午舉行慶祝大會，會中由縣長鍾東錦主持，除頒贈各項績優獎項，表揚優秀員警及志...

竹市晶品城荒廢近2年 綠議員批轉型破局、市府稱協助重啟

新竹市晶品城商場開業7年多熄燈，且業者今年尚未繳權利金600萬元。新竹市議員劉康彥批，市府放任晶品城商場荒廢近2年，至今...

桃園老牌營造商爆財務危機 市府清查憂有未爆彈

桃園某老牌營造廠因資金周轉困難，日前通知全國10處承攬工地停工，引發建築爛尾恐慌，公部門已介入了解協調。桃園市都市發展局...

地方不捨！苗栗前立委劉國昭傳出辭世 享壽84歲

苗栗縣前立委劉國昭上午傳出過世的消息，享壽84歲，劉國昭是已故立法院長劉闊才的兒子，曾任國大代表、一屆增額立委及兩屆國民...

竹北北興里人口10年增10倍 快捷7號8月增設站點

新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」兩處站點，同時取消原設於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。