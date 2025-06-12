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苗警歡慶警察節 表揚優秀員警及志工並挽袖捐熱血
苗栗縣警察局提早慶祝6月15日的警察節，今天下午舉行慶祝大會，會中由縣長鍾東錦主持，除頒贈各項績優獎項，表揚優秀員警及志工外，也同步與苗栗捐血站辦理「熱血警心 愛滿苗栗」捐血活動，邀鄉親一同挽袖捐熱血 。
慶祝大會場面盛大隆重，由鍾縣長頒發資深績優人員警察獎章，並表揚模範警察與刑事、交通、鑑識及志工等57名工作表現優異的員警與民力。
其中，榮獲年度模範警察人員的竹南分局警員鄭湘穎，她在113年度偵辦多起毒品及詐欺案件，成功緝獲近64名嫌犯，對遏止毒品氾濫與詐騙犯罪具卓越貢獻，亮眼表現深獲各級長官肯定。
鍾東錦致詞時肯定縣警局對於各項治安重點工作的付出及成果，尤其在打擊環保犯罪方面，導入AI科技設備並擴大增設32處監控點，涵蓋全縣18鄉鎮，有效防堵非法廢棄物傾倒。他也期許警察同仁們在未來都能持續秉持熱誠、積極任事，為鄉親們守護安居環境。
另外，在警察局側門及苗栗捐血站辦理「熱血警心 愛滿苗栗」捐血活動，也結合交通安全及犯罪預防宣導。現場除警察同仁挽袖捐熱血，也廣邀義警、民防、志工與地方民眾們共同捐血，以實際行動傳遞愛與公益精神。
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