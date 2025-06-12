竹市晶品城荒廢近2年 綠議員批轉型破局、市府稱協助重啟

新竹市晶品城商場開業7年多熄燈，且業者今年尚未繳權利金600萬元。新竹市議員劉康彥批，市府放任晶品城商場荒廢近2年，至今不但未改裝也未轉型，反而決定做回商場，根本是一場鬧劇和騙局。市府強調，將持續協助晶品公司重啟營運。

新竹市晶品城為首座BOT立體停車場及複合式購物中心，去年3月結束營業後荒廢至今。新竹市議員劉康彥指出，代理市長邱臣遠曾承諾，晶品城「轉型」是市府的一貫態度，也會要求業者「積極辦理」，怎知轉型結果又是回到原點做商場。劉康彥質疑，既然做商場，業者為何毀約趕走原攤商，甚至信誓旦旦強調，經審慎評估後，「轉型實為必要之路」。

劉康彥說，從頭到尾否定BOT精神的是市政府，以及市府幫忙背書的業者，縱容其玩弄市府財產，損害市民使用公共空間的權益。劉康彥也批評，停職市長高虹安還好意思把反罷免總部設在晶品城旁，根本自曝其短。

新竹市政府表示，市府於2013年與民間機構（晶品開發實業股份有限公司，簡稱晶品公司）簽訂投資契約，於2016年10月8日正式啟用營運，基於BOT精神，市府尊重晶品公司附屬事業營運方式。

交通處說明，今年4月該公司向市府申請核定多目標使用預計經營商場，目前正積極招商中，整棟大樓預計採複合式方式經營，市府將持續協助晶品公司重啟營運。

交通處表示，此案均定期召開履約管理會議，期間持續追蹤附屬事業後續規劃；主體事業部分，停車場仍正常營運，並維持穩定停車率，市府也將持續督促民間機構加速商場重新開幕，以活絡火車站周邊商圈經濟。