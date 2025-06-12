桃園老牌營造商爆財務危機 市府清查憂有未爆彈

桃園某老牌營造廠因資金周轉困難，日前通知全國10處承攬工地停工，引發建築爛尾恐慌，公部門已介入了解協調。桃園市都市發展局調查，已聯繫各工地起造人並給予一定程度協助，而營造商在桃園境內上有6處工地未宣布停工，後續將密切注意進度。

據悉，該營造商通知的10處工地有2處是公部門標案，為國軍基地，另外8處為住宅建案，散布台北、桃園等地；都發局表示，桃園境內有4處，均為住宅建案，有1案已完工且正辦理交屋，1案近乎完工正申請使用執照，另外2案的起造人表示會尋覓其他營造商，不會爛尾，市府將協助辦理變更承造人事宜。

桃園市建築管理處調查，該營造廠在桃園還有6個工地未宣布停工，項目包括廠房和住宅建案，各工地回報都是正常運作，市府將持續追縱，與起造、承造保持3方聯繫，確保工程順利。處長莊敬權表示，按建築法第55條規定，建築工程進行中，起造人可申請變更建造執照的承造人，也可申請調閱影印相關建築執照謄本，核定工程書圖、勘驗紀錄等文件，以利接續完成建築程序。