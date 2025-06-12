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地方不捨！苗栗前立委劉國昭傳出辭世 享壽84歲
苗栗縣前立委劉國昭上午傳出過世的消息，享壽84歲，劉國昭是已故立法院長劉闊才的兒子，曾任國大代表、一屆增額立委及兩屆國民黨不分區立委，卅多年前苗栗選舉劉、黃兩派仍競爭激烈，他被視為「大劉派」的大老，但淡出苗栗政壇已久，上午傳他辭世的消息，讓熟知他的地方政壇人士感到震驚和不捨。
苗栗縣民防總隊義勇警察大隊下午證實劉國昭辭世的消息，劉國昭自民國71年接任義勇警察大隊長長達43年，今天上午與世長辭，生前他對義勇警察投入相當大心力，民國80年起每年都自掏腰包提供義勇警子女教育獎學金鼓勵年輕學子，迄今已33年，此外，他也擔任苗栗文昌祠主委多年，並長期擔任台灣吉悌電信董事長。
早年苗栗劉黃兩派競爭激烈，劉派分裂成大劉、小劉，黃派分為老黃、新黃，劉國昭被視大劉派的領袖人物。
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