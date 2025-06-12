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竹北北興里人口10年增10倍 快捷7號8月增設站點
新竹縣快捷7號公車路線將自8月1日起調整部分站點，新增「莊敬三路站」與「十興國小站（莊敬三路）」兩處站點，同時取消原設於莊敬北路的「十興國小站（莊敬北路）」，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。
根據戶政資料，北興里人口自104年5月的1410人，至114年5月已成長至10726人，10年間成長近10倍，為近年竹北市人口成長幅度最大的里之一。北興里長田慶順指出，隨著人口大量移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦已多次接獲里民反映，希望快捷7號能增設更貼近住宅區的站點，以改善搭乘便利性。
此次調整案由北興、十興兩里彙整地方意見後提出建議，縣議員吳旭智邀集新竹縣政府交通旅遊處、竹北市公所及客運業者科技之星實地會勘，確認新站點設置可行性與路線調整方向。
吳旭智強調，新竹縣交通問題是重中之重，縣府強調十大交通建設，雖然立意良好，但時間、經費成本都非常巨大，縣府應該更重視大眾運輸。大眾運輸站點的設置應與人口分布、生活機能同步調整，尤其像北興、十興一帶屬於人口密集區域。隨著新站點即將啟用，整體路線動線將更貼近民眾，有助於提升民眾搭乘意願。
新竹縣政府交通旅遊處表示，為配合本次新站啟用，承運業者科技之星公司已依會勘結論進行後續作業，包括於快捷7號沿線各站與車內張貼路線調整公告，並於「十興國小站（莊敬北路）」張貼停用告示，提前提醒民眾配合路線異動。
此外，科技之星亦提供各站GPS座標資料，並填報「異動站位調查表」與「站位屬性表」後函送縣府，俾利交通部公路局進行動態資訊系統修正。
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