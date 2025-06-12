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新竹百貨業者邀民眾捐童書 助弱勢學童翻轉未來
為歡慶遠百58周年，遠百竹北店將於6月13日起至6月29日推出「二手童書捐贈送愛心」活動，邀請民眾捐出家中的童書，每捐贈5本童書，即贈60點HAPPY GO點數，幫助弱勢孩童擁有更多學習機會，讓閱讀的種子持續發芽。
遠百竹北指出，為歡慶遠百58周年，遠百竹北店推出甜蜜三重奏。第一重，首十日百貨服飾當日累積滿4000送300元、活動期間當日累計滿6萬元再加贈600元、保健器材/BOSE當日單筆滿5000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1000元。
首十日持10大銀行信用卡於1樓國際精品當日單筆分6期刷滿1萬元送600元，星展銀行獨家加碼刷滿1萬元送800元、活動期間持10大銀行信用卡全館當日單筆分6期刷滿6000元送200元、持7大銀行信用卡於數位3C(含APPLE)當日單筆分6期刷滿1萬元送500元，數量有限，換完為止。
甜蜜第二重，6月13日起憑遠百APP金級會員或HAPPY GO卡加全館當日單筆滿866元同卡號消費發票，即可兌換府城好禮火龍果乙顆，限量600顆（每ID限換一份）、憑全館當日單筆消費滿600元之發票即可於6月14日兌換紅玉滿雞蛋糕乙份、於6月21日即可兌換馬祖新村珍珠奶茶乙杯、6月28日即可兌換鹽味奶油車輪餅乙份，每日限量60份，換完為止（每張發票限換一份），幸福滋味送進心坎裡。
甜蜜第三重「童書捐贈讓愛延續」遠百竹北與新竹縣政府社會處合作發起二手童書募集活動，邀請民眾捐出家中的童書，每捐贈5本童書，即贈60點HAPPY GO點數，捐越多送越多，讓我們一起為愛加碼，幫助弱勢孩童擁有更多學習機會，讓閱讀的種子持續發芽。
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