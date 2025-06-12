影／苗栗新生兒禮袋今年改採「普發」 盼閱讀從0歲開始

苗栗縣今年的「愛閱逗陣行」上午在縣府啟動，往年新生兒圖書禮袋採限量提供，在縣長鍾東錦的支持及指示下，今年改為「普發」，成為系列閱讀推廣活動最大特色，2024年出生並設籍苗栗縣的2312名新生兒，今年都可免費獲贈由縣府準備的閱讀禮袋，全面推廣從0歲開始的閱讀文化。

苗栗縣教育處表示，圖書禮袋發放是以前一年的設籍新生兒為對象，人數開始實施新生兒禮袋普發，即日起至12月31日將同步在全縣18鄉鎮市公共圖書館辦理；另外，透過在地資源連結與館藏推廣，同步規畫嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡族、新住民、本土語言等分齡分眾的閱讀活動與書展，希望全面推展閱讀深化運動，全年預計辦理505場多元閱讀推廣，歡迎大家踴躍參與。

副縣長邱俐俐上午主持「愛閱逗陣行」啟儀式，18鄉鎮市新生兒及家長代表上午領取禮袋，會場還布置幼兒遊戲區並展示贈書種類，氣氛溫馨；啟動儀式為新生兒家庭頒發第一張借書證和禮袋，象徵「閱讀從出生開始」。

教育處圖書資訊科表示，今年閱讀禮袋由教育部提供一本精選繪本，縣府並自編出版2本具有在地特色的繪本「阿團的追尋」與「家的香味」，前者以古蹟與生態為題，鼓勵孩子相信自我、勇敢追夢；後者結合客家特產紫蘇的生命力，引導孩子適應新環境，並探索苗栗風土民情。

繪本中有紅樹林、竹南蛇窯、龍鳳漁港、公館美食等在地元素，取材自苗栗真實場景，盼親子在閱讀中也能認識在地文化，達到教育與文化傳承的雙重目標。