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37歲女懷孕期發作痛風 靠中醫解決困擾

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
由於該女痛風發作剛好在懷孕期間，婦產科醫師不建使用西藥治療，故求助於新竹蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟醫師。記者王駿杰／攝影
由於該女痛風發作剛好在懷孕期間，婦產科醫師不建使用西藥治療，故求助於新竹蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟醫師。記者王駿杰／攝影

一名37歲女性有痛風病史，在懷孕九周時右腳大拇趾關節發作紅腫疼痛，甚至痛到行走困難，由於痛風發作剛好在懷孕期間，婦產科醫師不建使用西藥治療，故求助於新竹蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟醫師，經中藥調理，成功緩解疼痛，走路亦輕鬆自在。

蔡宗璟具中醫與西醫雙執照，他說，該位痛風發作的女性初診來看診時右足大拇趾紅腫熱痛，因懷孕而未使用任何西藥治療，患者本身怕熱、口乾飲水不解渴、口苦，胃口不佳，排便一至兩天一次，脈象滑數、舌苔黃白膩厚，屬於濕熱及積滯性體質。

因此，蔡宗璟開立五日的中藥讓患者服用，處方中用麥芽、萊菔子、神麴消積導滯清濕熱，厚朴、枳實理氣止痛，三稜、莪朮消腫散結，再加入威靈仙去風濕緩解疼痛。

蔡宗璟表示，該女第一次回診時右腳大拇趾的疼痛有明顯較減輕，但關節處的紅腫還未消除，走路因疼痛而較緩慢，因此在原處方中調整劑量後再加入理氣藥陳皮再開立五天中藥給患者服用。

第二次回診時，該女右腳大拇趾已幾乎不會疼痛，關節處的紅腫熱也明顯消除，走路亦輕鬆自在，他除了再開立中藥處方外仍交代需要再回診服藥一段時間才能根治，否則還是可能再次發作。

蔡宗璟說，痛風急性發作在西醫一般使用秋水仙素或抗發炎藥治療，因為在孕婦使用上多少都有風險，所以常用冰敷、多喝水、飲食控制等非藥物治療，但嚴重的發作可能還是無法改善。痛風急性發作在傳統中醫診斷屬於濕熱下注，根據辨別孕婦體質後開立個人化的中藥處方往往能迅速改善孕婦的痛風發作。

蔡宗璟表示，由於痛風時常會反覆發作，門診有許多痛風患者會尋求中醫的治療以求根治，痛風患者通常是屬於痰濕體質，所以時常合併有高血脂、高血壓、糖尿病、代謝症候群等慢性疾病，有經驗的醫師會根據痛風患者的痰濕體質開立適合的治療處方，一段時間耐心治療當然可以治癒，當然高血脂、高血壓等相關疾病也同時能得到治療的效果，而在飲食上要避免油膩食物、海鮮、肉湯才能有效縮短治癒的時間。

ㄧ名37歲女性有痛風病史，在懷孕九周時右腳大拇趾關節發作紅腫疼痛，甚至痛到行走困難。記者王駿杰/攝影
ㄧ名37歲女性有痛風病史，在懷孕九周時右腳大拇趾關節發作紅腫疼痛，甚至痛到行走困難。記者王駿杰/攝影

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