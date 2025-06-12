快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃産總抗議提案被解除列管 勞動局：誤解

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
教育局派員接下桃市産總和教育產業工會的陳情書，兩大工會強調全面爭取教師補休加班的權益。記者鄭國樑／攝影
教育局派員接下桃市産總和教育產業工會的陳情書，兩大工會強調全面爭取教師補休加班的權益。記者鄭國樑／攝影

桃園市產業總工會今天到市府陳情，要求教育局正視教師加班應給付加班費，或較優倍率的補休，教育局除派員接下陳情函，也回應工會要求，說明已經在訂定請領加班費的規則，優倍補休因為涉及老師人力調度，要再研議。

桃市產總現場另指勞動局改變先前勞工權益基金相關會議的紀錄，把桃產總的提案變成「解除列管」，勞動局接下陳情書，也說明是雙方在工作推動及會議程序認知不同，桃產總的提案已經獲處理，才會在下次會議未被討論，產總往後會議一樣可以提案，勞動局絕對和勞工、工會站在一起維護勞工權益。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，市長張善政上任初期，就與桃產總一起請教育局積極推動教師工會與校長協會（雇主代表），統一簽訂有關「教師出勤時間」的團體協約，給教師非出勤時間工作的合理補償，爭取教師加班應與勞工一樣獲得加班費，或比照高雄市簽訂團體協約，給予較優倍率1比1.5的補休，而非僅有1比1的加班時數，且使用補休時還要自付代課費。

教育局表示，2021年1月就發函高中以下學校，說明教師例假日或非上班時間出勤或公差時，得於兩年內擇期補休或補休課務派代等補償機制。另為使各校教師能在非上班期間有加班事實時，除可選擇補休外，也能夠請領加班費，正規畫於115年度各校預算新增編列加班費，以利提供教師加班更多元補償機制。

另有關建議教師加班採1.5倍時數補休的提議，因涉及教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致之情形，正評估以編列加班費方式處理。

桃市產總秘書魏豫綾指出，產總推派張櫻靜擔任市政府勞工權益基金會委員，去年依據會員大會決議，並在基金會會議提兩案提，都和爭取多補助工會幹部在司法訴訟補助支持有關，基金會去年11月7日的會議紀錄是「列入下次會議討論」，今年5月9日再開會，卻被改成「本案解除列管」，市政府要說清楚。

勞動局說明，桃市產總提案建議提高補助金額並修正補助資格，勞動局依前次會議決議函請3大總工會提供認有權益保障不足的具體案件，以便研議相關辦法，但期限內未獲回覆，後來再開會，勞動局說明桃市產總提案辦理情形並討論，也就是已處理提案，才有會議解除列管的記錄，桃產總誤會會議記錄作法；另外，勞動局修訂涉刑案的部分不得補助，並非不補助，可以提專案小組討論，過去就因為有工會幹部爭取勞工權益涉刑案，獲補助支持的案例。

桃市產總抗議市府把總工會在勞工權益基金會議的提案，改成解除列管，勞動局接下陳情書並現場解釋。記者鄭國樑／攝影
桃市產總抗議市府把總工會在勞工權益基金會議的提案，改成解除列管，勞動局接下陳情書並現場解釋。記者鄭國樑／攝影

延伸閱讀

提案修法被指「兩岸內戰化」矮主權 藍委駁斥：不符現實

醫師加班費免稅！五大醫團力挺：應提高缺人科別補貼

醫師加班費免稅 總工時50%為限最快115年報稅適用

搶救醫師加班費節稅 洪子仁：加班時數上限占比應逾50%

相關新聞

中央擬修地方補助辦法 邱臣遠批修法草率將提訴願

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。新竹市代理市長邱臣遠今天表示，修法過於草率，市府提...

37歲女懷孕期發作痛風 靠中醫解決困擾

一名37歲女性有痛風病史，在懷孕九周時右腳大拇趾關節發作紅腫疼痛，甚至痛到行走困難，由於痛風發作剛好在懷孕期間，婦產科醫...

桃産總抗議提案被解除列管 勞動局：誤解

桃園市產業總工會今天到市府陳情，要求教育局正視教師加班應給付加班費，或較優倍率的補休，教育局除派員接下陳情函，也回應工會...

巴陵大橋銀河美景迷人 桃園爭取東亞第4座暗空公園

拉拉山也具桃園市復興區巴陵大橋夜裡銀河迷人，夏日常有攝影愛好者上山捕捉美景，但對地方觀光產業幫助有限。為此，市府正爭取拉...

中台灣區域治理平台會議 竹縣籲請8縣市團結爭取補助款

「中台灣區域治理平台」114年第1次副首長會議昨於嘉義市舉行，新竹縣副縣長陳見賢及中台灣各縣市副首長出席，共同討論多項區...

老年人口數約占三成 苗縣造橋首座長照日照中心啟用

苗栗縣造橋鄉人口日趨老化，老年人口數約占三成，首座長照日照中心「居安造橋日照中心」昨揭牌啟用，中心共有三層樓，目前僅先開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。