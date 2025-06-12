桃産總抗議提案被解除列管 勞動局：誤解

桃園市產業總工會今天到市府陳情，要求教育局正視教師加班應給付加班費，或較優倍率的補休，教育局除派員接下陳情函，也回應工會要求，說明已經在訂定請領加班費的規則，優倍補休因為涉及老師人力調度，要再研議。

桃市產總現場另指勞動局改變先前勞工權益基金相關會議的紀錄，把桃產總的提案變成「解除列管」，勞動局接下陳情書，也說明是雙方在工作推動及會議程序認知不同，桃產總的提案已經獲處理，才會在下次會議未被討論，產總往後會議一樣可以提案，勞動局絕對和勞工、工會站在一起維護勞工權益。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，市長張善政上任初期，就與桃產總一起請教育局積極推動教師工會與校長協會（雇主代表），統一簽訂有關「教師出勤時間」的團體協約，給教師非出勤時間工作的合理補償，爭取教師加班應與勞工一樣獲得加班費，或比照高雄市簽訂團體協約，給予較優倍率1比1.5的補休，而非僅有1比1的加班時數，且使用補休時還要自付代課費。

教育局表示，2021年1月就發函高中以下學校，說明教師例假日或非上班時間出勤或公差時，得於兩年內擇期補休或補休課務派代等補償機制。另為使各校教師能在非上班期間有加班事實時，除可選擇補休外，也能夠請領加班費，正規畫於115年度各校預算新增編列加班費，以利提供教師加班更多元補償機制。

另有關建議教師加班採1.5倍時數補休的提議，因涉及教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致之情形，正評估以編列加班費方式處理。

桃市產總秘書魏豫綾指出，產總推派張櫻靜擔任市政府勞工權益基金會委員，去年依據會員大會決議，並在基金會會議提兩案提，都和爭取多補助工會幹部在司法訴訟補助支持有關，基金會去年11月7日的會議紀錄是「列入下次會議討論」，今年5月9日再開會，卻被改成「本案解除列管」，市政府要說清楚。