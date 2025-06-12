巴陵大橋銀河美景迷人 桃園爭取東亞第4座暗空公園

拉拉山也具桃園市復興區巴陵大橋夜裡銀河迷人，夏日常有攝影愛好者上山捕捉美景，但對地方觀光產業幫助有限。為此，市府正爭取拉拉山暗空認證，盼未來搭配夜間生態環境導覽遊程，帶動後山發展。

全國目前僅合歡山暗空公園獲國際暗空協會（IDA）認證，東亞地區目前也只有台日韓獲得認證。

桃園市風景管理處長廖育儀說，復興區拉拉山海拔介於600到1500公尺間，雖然不高，但多數地區人煙罕至，光害少，非常適合觀星，不僅巴陵大橋夜裡常有人捕捉銀河美景和等待流星雨，市府去年在巴陵舊橋舉辦觀星導覽活動也獲不少好評，有民眾建議市府可以爭取暗空認證。

桃園市觀光旅遊局觀察，復興區觀光產業正面臨白天景點遊程豐富、夜間活動稀缺的問題，若成功爭取暗空認證，方便北部民眾就近體驗，勢必能帶動人潮，屆時再進一步規畫更多夜間遊程，對地方觀光發展絕對有幫助。

桃園市政府日前上網招標，委由民間設計規畫及爭取暗空認證，9日由社團法人台灣暗空協會以199萬8千元得標。

廖育儀表示，標案只是規畫設計的第一步，後續除了踏勘界定爭取認證範圍與等級，還要與當地民眾溝通調整光害影響，部分道路照明可能也要做調整，相關工程經費將視情況編列，至於遊程將由觀光基金會籌畫。