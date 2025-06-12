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中台灣區域治理平台會議 竹縣籲請8縣市團結爭取補助款

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「中台灣區域治理平台」114年第1次副首長會議昨於嘉義市舉行。圖／縣府提供
「中台灣區域治理平台」114年第1次副首長會議昨於嘉義市舉行。圖／縣府提供

「中台灣區域治理平台」114年第1次副首長會議昨於嘉義市舉行，新竹縣副縣長陳見賢及中台灣各縣市副首長出席，共同討論多項區域議題。陳見賢肯定平台7年來的合作成果，並針對中央削減新竹縣補助款20.68億元表達強烈關切，指其嚴重影響長照與教育等民生支出，呼籲8縣市團結向中央爭取應有權益。

陳見賢表示，他針對中央近期統一刪減地方政府一般性補助款的決策表達強烈關切，此決策導致新竹縣補助款被刪減高達新臺幣20.68億元，直接影響長照與教育等關鍵民生支出項目。中央此舉加劇了各縣市的財政壓力，嚴重衝擊縣市政府既定的施政運作。

陳見賢呼籲8縣市團結，共同向中央爭取地方應有的權益，確保地方政府得以維持正常運作，保障民眾的切身權益與福祉。

新竹縣府指出，中台灣區域治理平台上半年度共提出24項新增合作提案，涵蓋空氣污染聯防通報、廢棄物處理區域合作、共同爭取交通建設、觀光主題聯合推廣、農產品行銷、衛生安全訓練與人力協調，以及跨縣市數位平台串聯等多元領域。

值得一提的是，本次會議將文化交流正式納入觀光旅遊組，並更名為觀光文化組，期許未來能藉由8縣市間的文化交流，激發更多合作火花。

縣府表示，將持續參與並深化中台灣區域治理平台的運作，秉持「互補、互利、共榮」的精神。特別是透過8縣市的集體力量，共同向中央爭取屬於中台灣的共同權益。

新竹縣副縣長陳見賢肯定平台7年來的合作成果，並針對中央削減新竹縣補助款20.68億元表達強烈關切。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢肯定平台7年來的合作成果，並針對中央削減新竹縣補助款20.68億元表達強烈關切。圖／縣府提供

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