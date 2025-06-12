老年人口數約占三成 苗縣造橋首座長照日照中心啟用

苗栗縣造橋鄉人口日趨老化，老年人口數約占三成，首座長照日照中心「居安造橋日照中心」昨揭牌啟用，中心共有三層樓，目前僅先開放一樓，可容納 15 位長者，未來若需求增加，可逐步擴展至二樓及三樓，提供更充裕的照護空間。

居安造橋日照中心正對造橋農會大樓，交通便利，方便長輩及家屬往返不僅造橋鄉的長者受惠，周邊如竹南、頭份、後龍等地的長輩，也能就近享有完善的長照服務。

縣府指出，居安造橋日照中心專為失能、失智長者提供全方位照護，涵蓋專業護理、人際互動、復健活動與營養照顧等多元服務，並設置多功能活動空間，可透過靜態與動態課程，幫助長者維持身心功能，延緩老化退化過程。

議員廖秀紅表示，日照中心的內部環境溫馨，有照顧人員帶著長輩做文康休閒活動及供應營養午餐，讓長輩白天有地方去有人陪，晚上再回家與家人團聚，這對需要上班的子女來說，真的減輕很多照顧的壓力。

縣長鍾東錦則強調，造橋鄉進入「超高齡社會」，提升在地長照服務是當前的重要目標，透過日照中心與社區照護據點的設立，能進一步完善長者照顧網絡，落實「老有所依、老有所樂」的理念。