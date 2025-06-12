新竹國際動漫節打造沉浸式漫畫體驗 四大展區搶先看

「漫人祭－2025新竹國際動漫節」將於6月28至29日在新竹市立體育館隆重登場。今年以「青春無畏，夢想無界」為策展主軸，融合「巨型漫畫書」概念，打造一座能走進、能翻頁、能參與的沉浸式漫畫世界，四大主題展區結合台灣與日韓創作、情境展覽與互動體驗，帶領動漫迷踏上一段視覺、故事與感官交織的二次元冒險。

文化局指出，今年主展區規畫「我的漫日常」、「捲動漫未來」、「台漫超有事」與「國際漫傳奇」四大主題展區，從紙本漫畫、數位條漫到原創角色等多元內容，完整展現漫畫世界的多元樣貌。展覽更設計「資深漫人」與「新手漫人」兩條觀展推薦動線，讓觀眾都能自在參與，彷彿翻閱一本會動的漫畫書，連結夢想與現實的奇幻入口。

文化局表示，漫人祭展區特別強化「互動性」與「沉浸式體驗」，打破靜態展覽模式，轉化為觀眾可參與、可體驗的情境敘事空間。展出作品包括漫畫家每日青菜「Day Off」的辦公室戀愛場景；漫畫家簡嘉誠「青空下的追風少年」重現戰火青春場景畫面；日本漫畫家山本幕夜「收起我推的偶像」設置專屬舞台與偶像合影牆；新竹漫畫家賴有賢則特別為此次漫人祭創作以新竹為題材作品「九怪愛新竹」，讓觀眾不只是看漫畫，更能走進漫畫世界與角色共感互動。

文化局說，今年主展館首度延伸至體育館B1地下層，打造更大規模的展出空間，並推出全新沉浸互動。亮點之一是結合遊戲品牌「聚樂邦」跨域開發動漫與文史探索的實境遊戲「塹裡尋妖」，現場特設體驗展區，並設有隱藏版關卡與帶路人體驗遊程，神秘彩蛋等待玩家親自解鎖。

另外，漫人祭也設有學校聯展專區，集結清華大學、陽明交通大學、明新科大、新竹女中、香山高中與光復高中等6所新竹學校的參展作品，展現青年無限創意能量。此外，更推出Cosplay專屬空間，包括攝影棚、伸展台與情境拍照區，並重現多部經典動漫場景，如平交道、紅欄杆階梯等，營造宛如動漫世界的沉浸體驗，歡迎漫迷熱血參與，以Cosplay方式展現自我，成為漫畫故事中的主角。

互動體驗方面，漫人祭與知名品牌「WINK」合作，設置專屬拍貼機並推出15款漫人祭限定圖框，收錄本屆展出作品如「神明便利商店」神元君、「課金派戀愛」、「青空下的追風少年」與「Day Off」等創作，還有漫人祭原創IP「魔法少女與HSIN喵」、「塹裡尋妖」遊戲角色等，讓民眾留下最具紀念意義的動漫回憶。現場也設置集章任務，只要完成四大展區參觀，即可獲得「魔法少女」酷卡，讓觀展樂趣與收藏價值一次收編。