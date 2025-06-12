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桃龜山綠竹筍評鑑 呂學記摘冠、黃得恭奪亞軍及甜筍王

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義強力促銷桃園綠竹筍。圖／農業局提供
農業局長陳冠義強力促銷桃園綠竹筍。圖／農業局提供

桃園市綠竹筍受消費者喜愛，農業局表示，龜山區優質安全綠竹筍評鑑，及在地特色料理競賽登場，今年有41組農友角逐綠竹筍比賽，桃園區農改場等單位專家擔任評審，以外觀、色澤、肉色氣味、柔嫩度、糖度為評鑑標準，最終農友呂學記勇奪冠軍，黃得恭贏得亞軍及甜筍王寶座雙料獎。

農業局長陳冠義表示，北台灣是綠竹筍主要產地，又以桃園市龜山、大溪、復興、蘆竹及龍潭為主要產區，龜山綠竹筍種植面積約40公頃，透過評鑑選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名、殿軍5名，以及甜筍王1名。

陳冠義說，龜山區農會努力輔導筍農提升品質，還由家政班設計綠竹筍創意料理，藉由班員示範、料理展及市府補助經費，推廣甜脆清爽、鮮嫩高甜度的綠竹筍，也推廣行銷在地優質農產。

陳冠義表示， 綠竹筍膳食纖維含量高，還有粗蛋白、少量碳水化合物，以及維生素B1、B2、B6、C、鉀離子和少量鈣、鎂、磷。因為低熱量高纖維，可提升飽足感有助腸胃蠕動。市府與農會近年積極協助農民配合季節農產品行銷推廣，期望穩定農業發展及維護農民收益，開拓農業經濟版圖。

龜山區優質綠竹筍評鑑出爐，農業局長陳冠義到場祝賀。圖／農業局提供
龜山區優質綠竹筍評鑑出爐，農業局長陳冠義到場祝賀。圖／農業局提供

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