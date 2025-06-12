蝴蝶颱風桃園上午風雨 環保局強清114處意淹水路段側溝

桃園市環保局表示，颱風「蝴蝶」外圍環流風雨今天開始影響桃園，在此之前，各區清潔中隊已針對114處易淹水路段加強側溝巡檢與清淤，為防樹木傾倒及落葉雜物阻塞排水口，另協調養工處、區公所加強路樹修剪，守護市民生安全。

環保局長顏己喨表示，今年1月至5月，完成525公里的側溝清理作業，清除淤泥達755公噸。防汛必須藉重長期有效地維護排水等基礎設施，這次因應蝴蝶颱風，合計先行調派48位清溝隊員、13輛清溝車，同時委託專業廠商支援人力和16輛清溝車日夜趕工，優先處理易堵塞路段，力求大雨未至，排水先通，降低淹水風險。