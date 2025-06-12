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蝴蝶颱風桃園上午風雨 環保局強清114處意淹水路段側溝

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
修剪路樹也是颱風來臨前防汛重點工作。圖／環保局提供
修剪路樹也是颱風來臨前防汛重點工作。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，颱風「蝴蝶」外圍環流風雨今天開始影響桃園，在此之前，各區清潔中隊已針對114處易淹水路段加強側溝巡檢與清淤，為防樹木傾倒及落葉雜物阻塞排水口，另協調養工處、區公所加強路樹修剪，守護市民生安全。

環保局長顏己喨表示，今年1月至5月，完成525公里的側溝清理作業，清除淤泥達755公噸。防汛必須藉重長期有效地維護排水等基礎設施，這次因應蝴蝶颱風，合計先行調派48位清溝隊員、13輛清溝車，同時委託專業廠商支援人力和16輛清溝車日夜趕工，優先處理易堵塞路段，力求大雨未至，排水先通，降低淹水風險。

基次落葉雜物是造成排水不良的隱性風險。環保局要求清潔隊加強巡查與清除作業，尤其針對商圈、學校、公園及住宅區周邊落葉堆積，重點清理，防止豪大雨來襲時，因落葉雜物衍堵塞排水口，影響安全；也民眾主動清理自家門口周邊的落葉與雜物，若發現公共側溝被覆蓋或堵塞，請撥打1999通報市府。

環保局在颱風來之前就加強側溝清淤。圖／環保局提供
環保局在颱風來之前就加強側溝清淤。圖／環保局提供

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