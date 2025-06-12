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推拿、園藝、芳療 新竹市勞工大學調理保健系列開課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括正念舒壓工作坊-藝術療癒體驗課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括正念舒壓工作坊-藝術療癒體驗課程。圖／新竹市政府提供

新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程內容涵蓋藝術療癒、園藝療癒、整復推拿與芳香療法等，協助勞工朋友學習實用技能、培養第二專長，也在忙碌生活中增添身心平衡與自我照顧的能量。

新竹市代理市長邱臣遠指出，透過「勞工大學」多元進修與技能訓練，提供勞工有機會強化專業、拓展未來職涯。課程內容貼近實務需求，幫助學員在工作與生活之間取得平衡，提升整體競爭力。未來市府也將持續規畫更多元、實用的課程內容，讓勞工在友善的城市中安心學習、自我充實，共同邁向更幸福的生活。

勞青處指出，「調理保健系列課程」內容豐富多元，涵蓋正念藝術療癒與園藝療癒實作、整復推拿及芳香療法等主題，透過實作練習與感官體驗，引導學員放鬆身心、連結自然，學習情緒調節與生活照護技巧。

其中，整復推拿課程從頭面部到脊椎皆有實作，並介紹健康照護與證照制度，為投入長照、美容或健康產業鋪路；芳香療癒課程則教授精油應用、安全配方與居家照護，讓療癒力融入日常，提升生活質感與安心感。

勞青處說明，「勞工大學」系列課程實用好上手，在溫馨友善的學習氛圍中，協助勞工培養多元技能，無論是轉職、進修，或是為生活重整方向，都能打下穩固基礎。目前仍有部分課程開放報名，歡迎有興趣的勞工朋友把握機會參加，課程資訊請見( https://bit.ly/3ujR68L )，洽詢電話：03-5153383 分機51。

新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括園藝療癒課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括園藝療癒課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括整復系列課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括整復系列課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括芳療系列課程。圖／新竹市政府提供
新竹市政府「勞工大學」調理保健系列課程正式展開，課程包括芳療系列課程。圖／新竹市政府提供

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