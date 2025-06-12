竹市敬老卡規畫增為800點 藍綠要求加碼

新竹市議會國民黨團昨開記者會，呼籲放寬敬老愛心卡的使用限制，並建議將每月點數從現行6百點提高至1千點，此外，還主張開放行動不便長輩的直系親屬可憑雙證件代領。對此，市府回應，正規畫將點數提高至8百點，並研擬親屬代購物的使用機制。

市議員黃美慧指出，許多長者與身障者因行動不便，難以親自使用敬老卡與愛心卡。國民黨團早在2023年提議允許直系親屬代為使用，並邀請立委鄭正鈐協助釐清法令限制。她建議，市府既已開放敬老卡可於農會使用，應進一步允許直系親屬憑雙證件或戶口名簿代領，以惠及更多行動不便的長者。

市議員陳慶齡指出，敬老卡預算自2019年的1156萬元成長至今年突破7000萬元，成長逾6倍，顯示政策效益顯著。目前使用600點已不足以因應需求，建議調升至1000點。市議員黃文政認為，市府的照顧應落實到每一位真正有需要的市民，而非只是喊口號。

市議員吳旭豐批評，國民黨團過去多次建議擴大卡片用途，卻在林智堅市長任內遭冷處理；當時敬老卡執行率僅8%，如今在高虹安市府團隊推動下，提升至31%，卻被民進黨歸功於自身。他強調，政策應聚焦民眾福祉，而非爭功諉過。

代理市長邱臣遠表示，市府以「提升使用率、逐步增加點數」為方向，近2年已擴大敬老卡與愛心卡使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心及國道客運等，貼近長者需求。社會處回應，正研擬將點數自600點提高至800點，並規畫直系親屬代為使用機制，期望提供行動不便長者與身障者更實質的協助。

竹市議會民進黨團主張敬老愛心卡點數應從600點直接提高至1200點，認為市府計畫提高至800點仍不足。黨團強調，開放代領機制是讓長輩實際受惠的關鍵。