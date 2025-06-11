竹市敬老卡點數加碼至800點 使用範圍也擴大

新竹市政府今拍板將敬老卡點數由600點提升至每月800點。新竹市長高虹安晚間透過臉書表示，她上任後即兌現選舉承諾，推動敬老卡改革，讓長輩「用得上、用得廣、用得開心」，使用範圍也擴大至農會、藥局、公共運輸與運動中心。

高虹安指出，記得她在競選市長的時候，每次到社區共餐、關懷站，總會有長輩抱怨敬老卡的點數根本用不到、可以用的地方太少了。事後她查資料才發現，之前市府推動的敬老卡，可以使用的項目極少，點數使用率竟然只有8%，雖政策有編、預算有花，但長輩根本沒辦法好好用到，等於白白浪費。

「因此，我當時就提出競選政見向市民承諾，要讓新竹市敬老卡變得更實用、更貼近長輩的生活」，高虹安強調，不只是點數增加而已，更重要的是使用率提升、用途多元，長輩們真正「用得上」、「用得廣」、「用得開心」。

高虹安也說，這些政見，在她上任後也一一兌現了，包括敬老卡點數增加至每月800點，市府已拍板；擴大使用範圍到農會、藥局；搭乘客運、火車、公車全納入，以及敬老卡也能去國民運動中心使用，鼓勵長輩健康生活。

高虹安也指出，推動政策以來，已有多位市議員肯定新竹市敬老卡使用項目為「全台灣最豐富」。目前敬老卡的點數使用率已從8%提升至31%，持卡比率也從66.1%提高至82.9%，證明政策真正發揮效果，讓長輩日常生活受惠。

高虹安也分享多位市民長者的回饋，包括「敬老卡現在真的好用，去農會買菜、去藥局拿藥都行」、「去國民運動中心打羽球，人變得更有活力」、「變得比較常出門，身體更健康了」等。