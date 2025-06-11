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40農友競逐！寶山優質綠竹筍評鑑 黃善鋒榮獲「甜筍王」
寶山鄉農會辦理「寶山鄉優質綠竹筍評鑑」今登場，共有40位農友競逐，桃園農改場的專業評審依竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度及甜度等項目進行審查，在激烈的競爭下，由農友陳秀鳳脫穎而出，勇奪最高榮譽「特獎」的殊榮，農友黃善鋒以高達7.3的甜度榮獲「甜筍王」。
竹縣府農業處表示，寶山鄉地處低海拔、氣候溫暖潮濕，土壤為砂質壤土，極為適宜綠竹生長，產季為5月至10月。新竹縣綠竹筍種植面積約317公頃，年產量約1918公噸，其中寶山鄉產量占全縣四分之一。
農業處指出，寶山綠竹筍產銷班有2班共29名班員，其中已有4位班員通過產銷履歷驗證，驗證面積達3.2公頃，縣府將持續強化產業發展並積極輔導，希望透過綠竹筍品質評鑑競賽提高農友對生產品質的重視，並提供農友經驗與技術交流。
優質綠竹筍評鑑其他獲獎名單如下：農友黃善鋒以高達7.3的甜度榮獲「甜筍王」，頭等獎由鍾憶萍、江日慶獲得，貳等獎為鍾信玉、呂文彬、徐石源，參等獎為謝義華、范紀錦、鍾朝港、徐仁康、徐國棟，優等獎為鍾秀群、楊燈亮、黃善熙。
目前寶山綠竹筍已進入產季，寶山鄉農會特別分享「挑筍四原則」：白、彎、矮、肥，讓消費者都能吃得滿意。筍體呈白色者口感較佳、略彎而不直者為自然生長形態、筍身矮短者較嫩、基部肥大者肉質飽滿。
由於綠竹筍必須趁鮮食用，寶山鄉綠竹筍大部份由農民直送到各農會農民直銷站或鄰近的新竹市、雙溪及竹東鄰近市場等，以地產地消方式銷售，歡迎鄉親踴躍選購在地優質綠竹筍，品嚐當季最新鮮、最安心的健康好筍。
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