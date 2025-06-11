40農友競逐！寶山優質綠竹筍評鑑 黃善鋒榮獲「甜筍王」

寶山鄉農會辦理「寶山鄉優質綠竹筍評鑑」今登場，共有40位農友競逐，桃園農改場的專業評審依竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度及甜度等項目進行審查，在激烈的競爭下，由農友陳秀鳳脫穎而出，勇奪最高榮譽「特獎」的殊榮，農友黃善鋒以高達7.3的甜度榮獲「甜筍王」。

竹縣府農業處表示，寶山鄉地處低海拔、氣候溫暖潮濕，土壤為砂質壤土，極為適宜綠竹生長，產季為5月至10月。新竹縣綠竹筍種植面積約317公頃，年產量約1918公噸，其中寶山鄉產量占全縣四分之一。

農業處指出，寶山綠竹筍產銷班有2班共29名班員，其中已有4位班員通過產銷履歷驗證，驗證面積達3.2公頃，縣府將持續強化產業發展並積極輔導，希望透過綠竹筍品質評鑑競賽提高農友對生產品質的重視，並提供農友經驗與技術交流。

優質綠竹筍評鑑其他獲獎名單如下：農友黃善鋒以高達7.3的甜度榮獲「甜筍王」，頭等獎由鍾憶萍、江日慶獲得，貳等獎為鍾信玉、呂文彬、徐石源，參等獎為謝義華、范紀錦、鍾朝港、徐仁康、徐國棟，優等獎為鍾秀群、楊燈亮、黃善熙。

目前寶山綠竹筍已進入產季，寶山鄉農會特別分享「挑筍四原則」：白、彎、矮、肥，讓消費者都能吃得滿意。筍體呈白色者口感較佳、略彎而不直者為自然生長形態、筍身矮短者較嫩、基部肥大者肉質飽滿。