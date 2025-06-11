桃園成立供應鏈與物流智慧運籌聯盟 盼統一各廠商流程

2025亞太智慧商業物流展今下午舉行開幕式，桃園市長張善政出席表示，桃園是台灣物流重鎮，吸引眾多國內外業者設立物流中心，並積極導入自動化科技打造智慧倉儲，大幅提升物流效率，期盼藉由本次展覽推動成立「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，以大手牽小手的合作模式，協助所有業者共同發展智慧物流，持續強化桃園在全國物流產業的關鍵地位。

張善政說，許多業者持續提出在桃園拓展大型倉儲的需求，顯示桃園物流產業深具發展潛力，桃園將持續引領全國推動物流產業智慧化發展。此外，市府已成立「桃園智慧產業學院」，除輔導業者智慧轉型，也積極辦理人工智慧相關教育訓練課程，培育各層級員工的應用能力，協助產業迎接未來挑戰。

今張也參觀展區，了解智慧科技在物流產業的最新應用，他期許台灣能在當前國際貿易局勢充滿變數的亂流中穩健前行，市府將持續強化桃園作為亞太地區物流重鎮的關鍵地位，為產業發展奠定更堅實的基礎。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，物流服務是支撐供應鏈順暢運作的關鍵，近年來隨著消費行為改變，消費型物流需求快速增加，更需導入智慧科技提升物流服務效率。桃園因地理位置優越，成為全台物流中心最密集的地區，在經濟部推動的重要物流公共建設中，就有7座落腳桃園，其中已啟動4座，另3座正在興建中。

經發局說，2025亞太智慧物流展參展廠商涵蓋智慧倉儲系統、無人搬運車、AI調度平台及綠色運輸設備等前瞻技術，展現未來物流運籌的多元想像。