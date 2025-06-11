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新竹寶山鄉綠竹筍節6/22登場 打造文化農業童趣體驗

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣寶山鄉綠竹筍為重要農特產，寶山鄉公所今天說，22日辦理綠竹筍節，主題為「筍光乍現－竹林魔法村」，邀民眾走入竹林奇境，體驗結合農業、文化與童趣的節日。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋告訴中央社記者，每年夏季，陽光灑落新竹寶山的山坡竹林，綠竹筍拔地而出，也喚醒屬於土地與人情的記憶，鄉公所在22日辦理綠竹筍節，盼透過活動共同行銷地方農產。

邱振瑋說，這次綠竹筍節於寶山鄉雙溪國小開場，更打造主題「筍光乍現－竹林魔法村」，並以「竹減碳」為核心理念，現場將有大型竹製藝術裝置、傳統竹編展示，以及掃把文化的再現，讓民眾了解自然永續生活。

寶山鄉農會透過文字表示，寶山鄉種植綠竹筍面積約90公頃，年產量約700公噸，每年5至9月適逢綠竹筍盛產的季節，今年因氣候因素產期略為延後。

寶山鄉農會指出，今天也辦綠竹筍評鑑活動，共同行銷地方農特產，寶山鄉的綠竹筍口感最為清脆，適合鮮食，目前正是產季，民眾可趁現在購買體驗。

農會 永續 新竹

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