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綠議員批新竹觀光巴士效益差 市府：是城市行銷工具
新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。不過市議員曾資程指出，營運逾4個月以來，搭乘人數卻持續低迷，質疑成效。市府回應，觀光巴士本質並非單純的交通工具，而是城市行銷與觀光導引的媒介。
新竹市議員曾資程指出，高虹安市長推動舊城區改造，其中有一項就是觀光小巴，他跟服務處的同仁實際去搭乘，不僅車上空無一人，沿線各站也幾乎看不到遊客上下車，整體觀光動線毫無串聯效果，導覽資訊也缺乏吸引力。
曾資程也指出，與觀光小巴形成強烈對比的是巨城購物中心提供的接駁車及72號公車，不僅班次穩定，乘客數量也幾乎滿載。據市府資料，今年1月25日啟動至10月31日，觀光巴士預算編列高達420萬元，但幾乎沒人搭乘，就連端午連假旅遊旺季，乘客人數都不超過10個人。
曾資程認為，觀光政策要成功，不能只靠一輛觀光巴士，呼籲市府全面檢討策略，包括路線設計、行銷宣傳方式、與在地商家的整合合作等。
新竹市城銷處回應，觀光巴士是外地旅客與城市互動的第一線平台，能有效導引遊客深入各大景點，強化旅遊動線與提升城市品牌印象。雖然一般公共運輸服務多以「搭乘率」作為營運成效指標，但對於觀光巴士而言，其本質並非單純的交通工具，而是城市行銷與觀光導引的媒介。
城銷處表示，觀光推動需時間培養，舊城區交通便利性長期為市民反映的痛點，根據新竹市遊客的滿意度調查資料，該區交通滿意度在竹市各景點中相對偏低。
觀光巴士政策正是為改善交通環境、吸引遊客而設計，雖目前仍在推廣階段，但具有長遠效益。市府將持續強化宣傳與行銷，擴大市民與旅客使用誘因，並保有滾動調整的空間，讓這項政策更貼近實際需求。
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