快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員批新竹觀光巴士效益差 市府：是城市行銷工具

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。圖／報系資料照
新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。圖／報系資料照

新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。不過市議員曾資程指出，營運逾4個月以來，搭乘人數卻持續低迷，質疑成效。市府回應，觀光巴士本質並非單純的交通工具，而是城市行銷與觀光導引的媒介。

新竹市議員曾資程指出，高虹安市長推動舊城區改造，其中有一項就是觀光小巴，他跟服務處的同仁實際去搭乘，不僅車上空無一人，沿線各站也幾乎看不到遊客上下車，整體觀光動線毫無串聯效果，導覽資訊也缺乏吸引力。

曾資程也指出，與觀光小巴形成強烈對比的是巨城購物中心提供的接駁車及72號公車，不僅班次穩定，乘客數量也幾乎滿載。據市府資料，今年1月25日啟動至10月31日，觀光巴士預算編列高達420萬元，但幾乎沒人搭乘，就連端午連假旅遊旺季，乘客人數都不超過10個人。

曾資程認為，觀光政策要成功，不能只靠一輛觀光巴士，呼籲市府全面檢討策略，包括路線設計、行銷宣傳方式、與在地商家的整合合作等。

新竹市城銷處回應，觀光巴士是外地旅客與城市互動的第一線平台，能有效導引遊客深入各大景點，強化旅遊動線與提升城市品牌印象。雖然一般公共運輸服務多以「搭乘率」作為營運成效指標，但對於觀光巴士而言，其本質並非單純的交通工具，而是城市行銷與觀光導引的媒介。

城銷處表示，觀光推動需時間培養，舊城區交通便利性長期為市民反映的痛點，根據新竹市遊客的滿意度調查資料，該區交通滿意度在竹市各景點中相對偏低。

觀光巴士政策正是為改善交通環境、吸引遊客而設計，雖目前仍在推廣階段，但具有長遠效益。市府將持續強化宣傳與行銷，擴大市民與旅客使用誘因，並保有滾動調整的空間，讓這項政策更貼近實際需求。

新竹市議員曾資程指出，高虹安市長推動舊城區改造，其中有一項就是觀光小巴，他跟服務處的同仁實際去搭乘，不僅車上空無一人，沿線各站也幾乎看不到遊客上下車。圖／曾資程提供
新竹市議員曾資程指出，高虹安市長推動舊城區改造，其中有一項就是觀光小巴，他跟服務處的同仁實際去搭乘，不僅車上空無一人，沿線各站也幾乎看不到遊客上下車。圖／曾資程提供
新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。不過市議員曾資程指出，營運逾4個月以來，搭乘人數卻持續低迷。圖／曾資程提供
新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。不過市議員曾資程指出，營運逾4個月以來，搭乘人數卻持續低迷。圖／曾資程提供

景點 新竹 巴士

延伸閱讀

民眾黨615反罷首場「挺新竹」 黃國昌：對賴清德投不信任票

影／反惡罷 民眾黨新竹民代籲民眾6月15日上街挺反罷免

議員批公園雜草叢生如墓仔埔 竹市府：加強巡檢

不是問幾A幾B！新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

相關新聞

綠議員批新竹觀光巴士效益差 市府：是城市行銷工具

新竹市政府今年初推出「新竹觀光巴士」，盼能吸引遊客深入探索新竹風貌。不過市議員曾資程指出，營運逾4個月以來，搭乘人數卻持...

中壢某科技大廠團膳疑似出現蛆 衛生局調查中

有民眾於網路社群爆料，中壢某科技大廠團膳炸好的排骨麵衣中，疑似有蛆，PO網公審，並強調「不是第一次」，也有其他員工於底下...

影／桃園女消研發「地下室電動車位防火裝置」 獲專利認證

面對電動汽車普及化趨勢與高密度住宅大樓地下停車場的防災挑戰，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真於就讀碩士期間結合消防...

藍議員爭取敬老卡加碼至千點 竹市府研擬加碼至800點

新竹市議會國民黨團今天開記者會，爭取放寬敬老愛心卡使用限制，並將點數從現行600點加碼至1000點、開放行動不便長輩家屬...

後龍鎮公司寮山遭濫倒大量廢棄物 權責單位今午現勘

苗栗縣位在後龍鎮公司寮山的登山口附近，上周日有民眾發現遭人惡意濫倒大量廢棄物，嚴重汙染當地環境與景觀；對此，環保局表示，...

桃園727公車下周上路！巨蛋到永寧站 持市民卡買一送一

以往桃園市大有地區民眾往返雙北僅能搭乘國道客運9069路線，但該路線在尖峰時段需求量大，且不提供短程載客服務。桃園市長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。