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中壢某科技大廠團膳疑似出現蛆 衛生局調查中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有民眾於網路社群爆料，中壢某科技大廠團膳炸好的排骨麵衣中，疑似有蛆，PO網公審，並強調「不是第一次」，也有其他員工於底下留言表示，身為員工一直都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反應過根本沒用。圖／翻攝自Threads
有民眾於網路社群爆料，中壢某科技大廠團膳炸好的排骨麵衣中，疑似有蛆，PO網公審，並強調「不是第一次」，也有其他員工於底下留言表示，身為員工一直都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反應過根本沒用。圖／翻攝自Threads

有民眾於網路社群爆料，中壢某科技大廠團膳炸好的排骨麵衣中，疑似有蛆，PO網公審，並強調「不是第一次」，也有其他員工於底下留言表示，身為員工一直都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反應過根本沒用。桃園市衛生局回應，昨天接獲通報，今天派員前往稽查，目前還在調查釐清中。

網友PO出一段影片，只見一片炸好的排骨麵衣中，有白白的蟲在爬動，疑似是隻蛆，網友表示，團膳讓員工吃這種東西沒問題嗎？這也不是第一次了，「請大家幫幫忙幫我飄出去 （做再爛也換不掉的團膳）」。

也有其他人於底下留言爆料，身為員工都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反應過2、3次根本沒用，不定時都會伙食問卷調查，但那都白填的，公司的伙食早上9點就已經放在餐廳那邊等了，真的要吃的時候都是吃冷掉的，本人之前還吃過肉排裡有塑膠殘紙，跟麵裡面撈出QR code。

也有其他人說，「啊～天氣熱是不是很容易長蛆」、「貴公司福利真好高蛋白餐令人噁心 」、「很多公司死不換某些廠商，爛爆了，產品爛，怪員工，還檢討員工」、「團膳聽說是親戚喔」、「很多公司外包私下跟採購都有回饋，要換也不簡單」。

桃園市衛生局回應，昨天接獲通報，今天派員前往稽查，目前還在調查釐清中。

衛生局

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