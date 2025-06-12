為慶祝114年警察節並紓解員警平日執勤壓力，桃園市中壢警分局於今（11）日下午13時，在中壢亞運保齡球館舉辦「114年警察節保齡球聯誼賽」，現場開啟30道球道，不少員警攜家帶眷共同參賽，活動歡樂氣氛熱烈，笑聲與掌聲不絕於耳。

中壢警分局在中壢亞運保齡球館舉辦「114年警察節保齡球聯誼賽」。圖：警方提供

中壢分局表示，此次活動由仁愛警友站站長吳佳淑發起，警友一同支持並大力贊助，吳佳淑身兼亞運保齡球館公關長，對於活動場地與籌劃事宜全力支援，讓活動順利圓滿，另熱邀警友們熱情到場共襄盛舉，現場熱情加碼賽事獎金與飲品，展現對警察節的祝福與支持，藉此鼓勵員警放鬆身心，增進夥伴們間聯誼。

藉由警察節聯誼活動，不僅促進員警身心健康，也強化彼此情誼。圖：警方提供

中壢分局長林鼎泰說，藉由警察節聯誼活動，不僅促進員警身心健康，也強化彼此情誼，除肯定員警辛勞共享家人成果外，更感謝民間力量支持與溫暖，未來將持續結合警友資源，共同打造安全、友善的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：警友站發起保齡球聯誼賽 鼓勵壢警放鬆身心