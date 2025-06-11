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藍營議員籲升級敬老愛心卡 竹市府：擬增至800點

中央社／ 新竹市11日電

新竹市議會國民黨團今天呼籲市府，將敬老愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，提升生活品質。竹市府說，規劃升至800點，並研擬親屬代購物機制，提升照顧與服務。

新竹市議會國民黨團今天召開記者會，黨團總召陳慶齡、議員徐美惠、鍾淑英、張祖琰、吳旭豐、黃美慧、黃文政、陳治雄、段孝芳等人共同出席。

黨團表示，建議市府將敬老卡與愛心卡的每月點數從現行的600點提升至1000點，讓更多有需求的市民能獲得實質的交通與生活補助，提升生活品質。

有議員指出，許多長者與身心障礙者在實際使用敬老卡與愛心卡時，常因身體狀況不佳或行動不便，難以親自前往使用，呼籲市府研議放寬規定，可由直系親屬或照顧者代理使用的機制，真正照顧到行動不便者。

對此，新竹市政府發布新聞稿表示，過去2年多來，市府努力將敬老卡與愛心卡的使用範圍擴大至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，讓卡片的使用更貼近長者日常生活需求。

市府指出，目前正規劃將敬老卡與愛心卡點數提高至800點，並納入預算編列規劃，另也研擬親屬代為購物的使用機制，期望更貼近長者與身心障礙者的實際需求，提供更周全的照顧與服務。

機制 新竹 愛心

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