影／桃園女消研發「地下室電動車位防火裝置」 獲專利認證

面對電動汽車普及化趨勢與高密度住宅大樓地下停車場的防災挑戰，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真於就讀碩士期間結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」並取得專利，成為消防領域創新應用的新典範。

近年來隨著電動車數量快速增加，民眾多將車輛停放於地下室停車場，方便充電。然而一旦電動車鋰電池發生過熱或起火，現行的消防應變措施面臨空間侷限、排煙困難與高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與人員搶救風險，因此她設計出一套結合「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」的固定式防火設備。

隊員黃翊真說明，她設計於停車位上建架出小斜坡，下方有水管連結，該裝置可在偵測到車輛異常升溫或起火時，迅速啟動車輛上方細水霧噴灑系統，覆蓋車體以防止高溫與有毒煙氣擴散，同時車輛底部亦同步注水，使鋰電池模組浸泡水中降溫，抑制燃燒連鎖反應。

黃翊真表示，熱感應車底電池異常高溫後會警示，大樓管理員會知道會查看，如有異常冒煙後按鈕啟動整套裝置，優點是人不需靠近車體相對安全，車底泡在水池以冷卻法降溫電池，因有止水閥控制水量，水用量也相對減少，上方細水霧覆蓋車體以防延燒與防煙霧擴散。

此專利設計上採用固定式升降水池侷限滅火技術，能大幅減少用水量，避免社區建築大面積水損，並有效延緩火災週期爆發速度，爭取寶貴應變時間。期望這項技術未來能廣泛應用於住宅大樓地下停車場、商辦大樓及公共設施，作為電動汽車充電車位的專屬防火系統，提升整體對於新能源車輛火災的防護能力。