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藍議員爭取敬老卡加碼至千點 竹市府研擬加碼至800點

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會國民黨團爭取放寬敬老愛心卡使用限制，並將點數從現行600點加碼至1000點，開放行動不便長輩家屬持雙證件代領。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨團爭取放寬敬老愛心卡使用限制，並將點數從現行600點加碼至1000點，開放行動不便長輩家屬持雙證件代領。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會國民黨團今天開記者會，爭取放寬敬老愛心卡使用限制，並將點數從現行600點加碼至1000點、開放行動不便長輩家屬持雙證件代領。市府也回應，正規畫將點數提高至800點，並研擬親屬代為購物的使用機制。

新竹市議員黃美慧指出，許多長者與身心障礙者在實際使用敬老卡與愛心卡時，常因身體狀況不佳或行動不便，難以親自前往使用，國民黨團早在2023年就提出開放行動不便長者可由直系血親代為使用敬老卡，並邀立委鄭正鈐協助行文衛福部釐清法令限制。

黃美慧認為，既然市府已開放敬老卡可至農會使用，盼市府能讓更多行動不便長者也能享有福利，憑雙證件或戶口名簿讓直系親屬代領使用。

市議員陳慶齡指出，自2019年起，敬老卡預算與執行金額大幅成長，從當年預算僅1156萬元，成長至今年預估執行金額突破7000萬元，成長逾6倍，顯示政策效益顯著。他強調，目前使用600點已不足以因應需求，建議市府應將點數調升至1000點，並開放直系親屬代為使用。

市議員吳旭豐則批評，國民黨團過去在林智堅市長任內就多次提出擴大敬老卡與愛心卡用途的建議與提案，卻屢遭冷處理。當時敬老卡的執行率僅有8%，如今在高虹安市府團隊推動下，已提升至31%，令人遺憾的是，民進黨卻將這項政策宣稱為自身爭取的成果。吳旭豐強調，民意代表應該站在民眾福祉立場推動政策，而非爭功諉過。

新竹市議員黃文政則說，市府的照顧應該落實到每一位真正有需要的市民，不只是喊口號。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府以「先提升使用率、再逐步增加點數」為方向，過去兩年多來，市府持續努力，將敬老卡與愛心卡的使用範圍擴大至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，讓卡片的使用更貼近長者日常生活需求。

新竹市社會處回應，市府正研擬將敬老卡及愛心卡每月點數自現行的600點提升至800點，並納入預算編列，盼市議會給予支持。

針對議員提出可讓親屬代為使用敬老卡及愛心卡，以協助行動不便或臥床的長輩，社會處表示，目前也著手開始規畫相關機制，盼能讓不良於行的長輩或身障朋友獲得更實質協助。

新竹市議員吳旭豐則批評，國民黨團過去在林智堅市長任內就多次提出擴大敬老卡與愛心卡用途的建議與提案，卻屢遭冷處理。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員吳旭豐則批評，國民黨團過去在林智堅市長任內就多次提出擴大敬老卡與愛心卡用途的建議與提案，卻屢遭冷處理。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員陳慶齡指出，自2019年起，敬老卡目前使用600點已不足因應需求，建議市府應將點數調升至1000點，並開放直系親屬代為使用。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員陳慶齡指出，自2019年起，敬老卡目前使用600點已不足因應需求，建議市府應將點數調升至1000點，並開放直系親屬代為使用。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員黃美慧指出，許多長者與身心障礙者在實際使用敬老卡與愛心卡時，常因身體狀況不佳或行動不便，難以親自前往使用。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員黃美慧指出，許多長者與身心障礙者在實際使用敬老卡與愛心卡時，常因身體狀況不佳或行動不便，難以親自前往使用。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員黃文政表示，市府的照顧應該落實到每一位真正有需要的市民，不只是喊口號。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員黃文政表示，市府的照顧應該落實到每一位真正有需要的市民，不只是喊口號。記者黃羿馨／攝影

議員 新竹 愛心

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