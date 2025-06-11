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後龍鎮公司寮山遭濫倒大量廢棄物 權責單位今午現勘

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
前天有民眾發現公司寮山的登山口附近，遭人惡意濫倒大量廢棄物，嚴重汙染當地環境與景觀。圖／民眾提供
前天有民眾發現公司寮山的登山口附近，遭人惡意濫倒大量廢棄物，嚴重汙染當地環境與景觀。圖／民眾提供

苗栗縣位在後龍鎮公司寮山的登山口附近，上周日有民眾發現遭人惡意濫倒大量廢棄物，嚴重汙染當地環境與景觀；對此，環保局表示，近兩日並未接獲檢舉，但今天下午將派員會同警方現勘，以確認是新案還是舊案。

公司寮山是苗栗少數幾個一等三角點，與馬那邦山、加里山同為一等三角點，常有外縣市喜愛收集三角點山友來造訪。

有民眾向本報投訴，前天（6月8日）他去後龍公司寮山時，在登山口附近的土地公旁約往上500公尺至高點，發現被傾倒廢棄物，破壞當地美景。

環保局表示，近兩日並未接獲檢舉，但民眾指稱濫倒的地點，之前有舊案已遭檢方偵辦中，是否為新案尚需釐清，今天下午將由業務權責人員會同警方前往現場勘查確認，若為新案將再立案追查行為人。

環保局今天下午將派員會同警方前往現勘，以確認是新案還是舊案。圖／民眾提供
環保局今天下午將派員會同警方前往現勘，以確認是新案還是舊案。圖／民眾提供

環保局 廢棄物

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