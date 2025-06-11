後龍鎮公司寮山遭濫倒大量廢棄物 權責單位今午現勘

苗栗縣位在後龍鎮公司寮山的登山口附近，上周日有民眾發現遭人惡意濫倒大量廢棄物，嚴重汙染當地環境與景觀；對此，環保局表示，近兩日並未接獲檢舉，但今天下午將派員會同警方現勘，以確認是新案還是舊案。

公司寮山是苗栗少數幾個一等三角點，與馬那邦山、加里山同為一等三角點，常有外縣市喜愛收集三角點山友來造訪。

有民眾向本報投訴，前天（6月8日）他去後龍公司寮山時，在登山口附近的土地公旁約往上500公尺至高點，發現被傾倒廢棄物，破壞當地美景。