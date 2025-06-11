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單日往返雪山風險高 雪管處建議下撤時間點

中央社／ 苗栗縣11日電

雪山主峰是雪霸國家公園最熱門登山路線，來回里程約22公里且高度落差總和達3500公尺，對於挑戰單日往返雪山者，雪管處建議上午11時前未達三六九山莊即應下撤，勿強行登頂。

雪霸國家公園管理處今天指出，雪山主峰線單日往返約需花費14小時左右，依個人體能狀況不一，近年常有山友挑戰單日往返登雪山，因延誤下山時間而發生天黑迷途、高山症等山難事件，考量單日往返雪山行程對體能要求極大、午後山區濃霧影響定位判路及下山摸黑具潛在風險，建議山友上午11時前未達三六九山莊者，應停止繼續往山頂攀登並下撤返回登山口，以維護自身登山安全並減少救難資源付出。

雪霸園區共規劃8條主要登山路線，其中雪山主峰線最為熱門。雪管處統計，近3年平均3萬1547人核准攀登雪山，每年單日往返雪山人數皆逾3000人。曾有山友在雪攀裝備未齊全且下雨的情況下，上午11時30分才到七卡山莊，經山莊管理人員勸導仍執意上山，登頂後下山已天黑路況不清，通報請求救援，所幸最後虛驚一場。

雪管處強調，單日往返雪山來回約22公里，上下高度落差總和約3500公尺，對一般人體能負擔極大，快速上升海拔也容易引發高山症，且山區午後常伴隨濃霧、強降雨，將影響路徑判定與正確定位；同時，短時間陡升陡降將大量消耗體能，導致對突發狀況反應可能較為遲緩，若登山行程因腳程較慢或因故延誤致使摸黑下山，潛在風險將隨之升高。

雪管處說，未來將請七卡山莊管理人員與三六九山莊服勤志工加強宣導，請單日往返山友務必配合檢核及勸導，如不聽勸導，因個人行為影響入園登山安全而發生山難事件，進而耗費社會資源救援者，將依國家公園法處以不予許可入園3年處分，並移請相關縣市政府依登山自治條例處置。

雪霸 雪山 山友

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