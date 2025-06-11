桃園727公車下周上路！巨蛋到永寧站 持市民卡買一送一

以往桃園市大有地區民眾往返雙北僅能搭乘國道客運9069路線，但該路線在尖峰時段需求量大，且不提供短程載客服務。桃園市長張善政今在市政會議宣布，為提供市民更多往返雙北的交通選擇，市府將自6月16日起試辦新的公車路線「727」，往返桃園巨蛋與永寧轉運站之間，試辦期間為3個月。

727路線由亞通客運營運，從桃園巨蛋出發，沿三民路、成功路三段、大有路、大興路、大興西路，自南桃園交流道經國道2號、3號至土城交流道，並經中央路三段抵達永寧轉運站。該路線成功串聯桃園巨蛋、桃園高中、榮民醫院、大有、藝文特區、中路等三大生活區，往返總里程達60.4公里。

張善政表示，這條路線將大幅改善桃園巨蛋、大有、藝文特區及中路地區居民的通勤品質，歡迎有需要的市民多加利用，市府將在3個月試辦期間密切觀察載客情況及民眾反應，作為未來是否正式營運的重要參考依據。

交通局指出，新開辦的727路線透過國道2號、3號快速道路，能夠快速連結桃園地區與台北捷運系統，同時強化永寧轉運站的轉乘功能，大幅節省民眾的通勤時間。

727路線平日共安排8個班次，首班車於上午6時從桃園巨蛋發車，末班車為下午5時40分；假日則提供4個班次服務，首班車為上午8時，末班車為下午5時。