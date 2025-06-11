聽新聞
0:00 / 0:00

Google首案贊助竹市 淨化頭前溪水質

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
Google挹注300萬美元與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供
Google挹注300萬美元與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供

Google挹注300萬美元與新竹市政府、環境部合作，推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，2026年底前完工，以自然解方淨化河川水質，並贊助未來10年營運與維護費用。這是Google在台灣第一個贊助、且完成簽約的集水區品質提升專案。

新竹市溪埔子排水流域部分地區尚未建置汙水下水道，地區生活汙水排入將影響水質，市府選定於第二分線設置GCOP設施。代理市長邱臣遠指出，該設施透過自然處理過程，每日可處理5000至7500噸水，可有效改善水質汙染，提升河川的整體流域健康與生態功能，並改善周邊社區的生活環境。

Google全球基礎設施與永續負責人Ben Townsend說，這次與新竹市合作協助建置，希望為頭前溪流域水資源復育與環境健康做出具體貢獻，並帶來長遠成果，也體現Google致力改善營運所在社區集水區環境的承諾。

市府工務處說明，這項工程在台灣有多年經驗，由在台灣擁有逾30年河川整治經驗的美商傑明工程顧問公司Stantec規畫設計，透過GCOP系統以天然礫石為主的自然解方，有效去除水中汙染物如生化需氧量（BOD）、氨氮（NH₃-N）及懸浮固體（SS）等汙染物。

工務處表示，淨化後的水將再放流回頭前溪，挹注下游河段水量，有助改善下游河段水質與水域生態健康，工程預計於2026年底前完工，2027年起展開為期10年的營運與效益監測，以確保淨化設施發揮功能，實現水質改善與永續發展的目標。

延伸閱讀

竹市藝文活動獲22座國際獎項 盼打造美感城市

曹公新圳大量魚群暴斃飄惡臭 高雄環保局檢測水質無異常

Google宣布推動彰化稻田安裝精準滴灌技術 協助農民節約用水

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

相關新聞

Google首案贊助竹市 淨化頭前溪水質

Google挹注300萬美元與新竹市政府、環境部合作，推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質...

拱天宮慨捐全額配合款 南側道路動土

苗栗縣宗教勝地通霄鎮白沙屯拱天宮南側聯絡道路新建工程昨天動土，預計2027年3月完工，希望有效紓解交通，拱天宮捐助縣府負...

桃園7座特色公園夯 遊樂設施傷痕累累

桃園市政府斥資7.5億元整建7座特色公園，盼打造為「園宇宙」，但民代發現，幾乎每座公園都「傷痕累累」，不只看得到玩不到，...

斥資2300萬 桃園平鎮改造廣達公園、整修人行道

桃園市平鎮婦幼館前人行道去年局部破損、大顆景觀石及部分樹穴隆起，居民反映影響長輩及嬰幼推車使用。平鎮區長蕭巧如今表示，該...

被指行政不中立 桃市府回擊列舉綠營公器私用紀錄

大罷免持續進行，民進黨桃園市議員許家睿今在議會臨時動議，要求桃園市政府針對罷免活動保持行政中立，結果表決未過，掀藍綠論戰...

綠議員批市區雜草叢生如「新竹牧場」 竹市府：已調整修剪頻率

新竹市議會民進黨團今天召開記者會指出，新竹市近來市容景觀維護狀況頻頻，包括路邊雜草叢生、景觀植物無人打理等，並直疑新竹市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。