Google首案贊助竹市 淨化頭前溪水質

Google挹注300萬美元與新竹市政府、環境部合作，推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，2026年底前完工，以自然解方淨化河川水質，並贊助未來10年營運與維護費用。這是Google在台灣第一個贊助、且完成簽約的集水區品質提升專案。

新竹市溪埔子排水流域部分地區尚未建置汙水下水道，地區生活汙水排入將影響水質，市府選定於第二分線設置GCOP設施。代理市長邱臣遠指出，該設施透過自然處理過程，每日可處理5000至7500噸水，可有效改善水質汙染，提升河川的整體流域健康與生態功能，並改善周邊社區的生活環境。

Google全球基礎設施與永續負責人Ben Townsend說，這次與新竹市合作協助建置，希望為頭前溪流域水資源復育與環境健康做出具體貢獻，並帶來長遠成果，也體現Google致力改善營運所在社區集水區環境的承諾。

市府工務處說明，這項工程在台灣有多年經驗，由在台灣擁有逾30年河川整治經驗的美商傑明工程顧問公司Stantec規畫設計，透過GCOP系統以天然礫石為主的自然解方，有效去除水中汙染物如生化需氧量（BOD）、氨氮（NH₃-N）及懸浮固體（SS）等汙染物。

工務處表示，淨化後的水將再放流回頭前溪，挹注下游河段水量，有助改善下游河段水質與水域生態健康，工程預計於2026年底前完工，2027年起展開為期10年的營運與效益監測，以確保淨化設施發揮功能，實現水質改善與永續發展的目標。