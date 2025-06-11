拱天宮慨捐全額配合款 南側道路動土

苗栗縣宗教勝地通霄鎮白沙屯拱天宮南側聯絡道路新建工程昨天動土，預計2027年3月完工，希望有效紓解交通，拱天宮捐助縣府負擔配合款6500多萬元促成，主委洪文華表達「希望苗栗縣以拱天宮為榮！」

白沙屯媽祖徒步進香今年報名人數高達32萬多人，已成為國內宗教盛事，拱天宮信眾人流、車流，尤其假日經常壅塞，縣府交通工務處規畫拱天宮南側聯絡道路新建工程，期能紓解苗86（拱天路），及台1線進入白沙屯拱天宮的交通，交通部2023年核定。

交工處指出，工程新闢南側聯絡道路420公尺，及苗41線拓寬1310公尺，預計2027年3月完工，總經費4億3853萬元，中央補助3.7億多萬元，地方配合款6500多元，拱天宮管理委員會大力支持，慷慨捐助全數配合款。

昨天動土典禮，公路局副局長林聰利分享「媽祖要開的路，誰敢攔啊」！表示審議生活圈道路交通系統建設計畫時，洪文華特地到場向審議委員請託，並表達願意捐助全數地方配合款，讓該計畫在審議會中順利通過。

縣長鍾東錦感謝拱天宮熱心公益，捐助配合款，讓工程能順利動工，新建道路可望提供便捷的環狀聯絡道路，提升白沙屯地區的觀光旅遊品質及帶動觀光產業發展，拱天宮年造訪人數逾500萬人次，已是全縣最鼎盛的景點，在未來的國土計畫，將建請解編當地農牧地目，吸引觀光產業進駐投資，盼能打造宗教文化觀光園區。