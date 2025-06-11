桃園7座特色公園夯 遊樂設施傷痕累累

桃園市政府斥資7.5億元整建7座特色公園，盼打造為「園宇宙」，但民代發現，幾乎每座公園都「傷痕累累」，不只看得到玩不到，管理維護也成負擔，呼籲市府建置QR Code加強通報。市府回應，設施損壞主因為使用率過高及不當使用，已建立定期巡檢機制，並研議建置即時通報系統。

市府去年底至今陸續啟用7座共融式特色公園，包括龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園、平鎮運動公園，議員謝美英表示，特色公園雖深獲親子好評，但使用率高也帶來高損壞率，幾乎每座公園都有遊樂器材損壞。

謝英美細數龍潭運動公園共融設施支撐鋼管損壞、華興池公園觀景天窗破碎、陽明公園腳踏車踏板斷裂掉落地面、大有梯田兒童溜索只剩支撐架、永福羅漢松公園沙土有異味，啟用不到半年的中壢光明公園更是問題叢生，轉盤設施無法出水、按鈕不見、螺絲脫落，噴泉水柱還從噴泉變「地熱」。

「這些遊樂器材上路前是否有壓力測試？為何損壞程度偏高？」謝美英直言，各公所和維護廠商雖積極應對，假日也加強清潔維護和保全，但公所人力吃緊，無法避免大量人潮對遊具的破壞，特色公園只會增加不會減少，管理維護將成一大問題，建議市府應在顯眼處設置維修QR Code，讓民眾發現問題時可掃碼直接通報，提升通報時效。

工務局長汪在宙表示，特色公園設施損壞主因包括使用率過高和不當使用，但所有設施都通過CNS檢測並取得遊具合格證明，市府已每天定期巡檢，假日安排保全現場輔導，工務局規畫建置QR Code通報系統，全市約1000座公園，目前已在約百座公園設置QR Code，民眾掃描後即可直接聯絡維修單位和主管單位，其餘公園陸續建置中。