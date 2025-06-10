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斥資2300萬 桃園平鎮改造廣達公園、整修人行道

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮婦幼館前人行道局部破損、景觀石及部分樹穴隆起，如今景觀石移走，人行道破損及樹穴修復。圖／市議員王珮毓提供
平鎮婦幼館前人行道局部破損、景觀石及部分樹穴隆起，如今景觀石移走，人行道破損及樹穴修復。圖／市議員王珮毓提供

桃園市平鎮婦幼館前人行道去年局部破損、大顆景觀石及部分樹穴隆起，居民反映影響長輩及嬰幼推車使用。平鎮區長蕭巧如今表示，該婦幼館前入行道局部破損及樹穴隆起已經修復，區公所決定斥資2300萬全面改造廣達公園及整修環南路35巷人行道。

議員王珮毓表示，去年底發現平鎮婦幼館前的人行道約50公尺範圍局破損，一顆巨大景觀石加上部分樹穴隆起，地面高低不同，影響嬰兒推車及長輩行走，她辦理會勘及爭取，如今改善完成，讓居民的嬰兒推車、長輩行走安心安全。

平鎮婦幼館用途廣，包括里民活動中心及關懷據點，演藝廳及親子館，採租借使用，平日里民關懷據點及表演、親子活動使用率高，館前人行道局部破損、樹穴隆起影響人行，市政府婦幼局今年委由平鎮區公所移走景觀石及修補樹容、完成修繕局部破損人行道。

蕭巧如表示，平鎮婦幼館前的景觀石及樹穴隆起、人行道局部破損，經多位議員要求改善下，已在今年完成修復和移走景觀石，因為多位議員反映婦幼館旁的廣達公園，不要使用兒童罐頭設施，區公所決定今年全面改善該公園兒童缺罐頭遊具及重鋪環南路35巷人行道，總經費約2300萬元，預計今年8月發包，之後進行後續施工。

由於平鎮婦幼館多功能用途，民眾租借使用率高，區公所納入各位議員要求取消兒童罐頭遊戲，全面改造婦幼館旁的廣達公園（包括小型長沙公園），納入各議員的意見，移除兒童罐頭遊具，換置新的兒童遊具，改善環南路35巷人行道，讓廣達公園改頭換面。

平鎮婦幼館前人行道局部破損、景觀石及部分樹穴隆起，如今景觀石移走，人行道破損及樹穴修復。圖／市議員王珮毓提供
平鎮婦幼館前人行道局部破損、景觀石及部分樹穴隆起，如今景觀石移走，人行道破損及樹穴修復。圖／市議員王珮毓提供
平鎮區廣達公園區公所將斥資2300萬改造公園和移除兒童罐頭遊具、整修環南路35巷人行道。圖／廣達里長鄒碧珠提供
平鎮區廣達公園區公所將斥資2300萬改造公園和移除兒童罐頭遊具、整修環南路35巷人行道。圖／廣達里長鄒碧珠提供

議員 推車 人行道

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