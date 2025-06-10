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竹市藝文活動獲22座國際獎項 盼打造美感城市

中央社／ 新竹市10日電

新竹市政府表示，去年起至今舉辦藝文活動，已獲22座國際獎項，包括國際動漫節、兒童遊藝節、草地故事節、玻璃藝術節等，盼打造科技、人文、經濟與美感兼具的城市。

新竹市政府今天在新竹市影像博物館舉辦「美感新竹．閃耀國際」記者會，宣布去年與今年舉辦的竹市活動已獲得22座國際獎項，邀請多名活動策展人、藝術家齊聚，共同分享成果。

竹市代理市長邱臣遠致詞表示，市府團隊努力的成果獲得國際肯定，將持續透過藝術進入生活、融入城市美學與教育文化，把「美感」深植於市民生活，打造1座科技、人文、經濟與美感兼具的幸福城市。

新竹市文化局提供新聞稿表示，「新竹市兒童遊藝節」透過藝術體驗、表演、電影欣賞等精彩內容，讓小朋友親近藝術，獲2025美國繆思設計獎（MuseDesign Awards）「展覽活動類」及「兒童類」雙金獎、2025英國倫敦設計獎（London Design Awards）金獎。

文化局指出，今年兒藝節活動中的沉浸親子劇場「風城作曲家」獲得2025美國繆思設計獎鉑金獎、2025法國設計獎（French Design Awards）鉑金獎、2025美國泰坦創新獎（TITAN InnovationAwards）金獎、2025英國倫敦設計獎金獎及2025尼克斯獎（NYX Awards）金獎等5項大獎。

文化局表示，去年辦理「新竹國際動漫節」，獲2024美國繆思設計獎金獎、2024 IDA國際設計大獎（International Design Awards）金獎，2天活動吸引超過5萬5000人次參加。

去年舉辦的「新竹市草地故事節」，文化局指出，活動榮獲2025美國繆思設計獎「教育類」及「兒童類」雙金獎、2025英國倫敦設計獎金獎殊榮，展現市府推動藝文與閱讀融合的傑出成果。

文化局說，2年1度的「新竹市玻璃藝術節」去年邀請8個國家或地區、共70名藝術家參展，獲2025法國設計獎鉑金獎、2025美國繆思創意獎金獎。另，在新竹玻璃工藝博物館舉辦的「蝶夢璀璨-透視光影變奏」特展，獲2025法國設計獎金獎、2025美國泰坦創新獎金獎及2025美國繆思設計獎金獎；「玻慢慢-在光與時間中緩步前行」特展則榮獲2025英國倫敦設計獎金獎。

此外，還有新竹241藝術空間「數位迷蹤」展覽獲得2025美國繆思設計獎銀獎、「第23屆風城美展」海報設計獲2025英國倫敦設計獎金獎。

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