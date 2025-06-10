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紓解白沙屯交通車流 拱天宮南側聯絡道工程動土

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，每逢假日、進香期間龐大車流量常造成交通壅塞，縣府規劃拱天宮南側聯絡道新建工程今天動土，盼有效紓解車潮並以宗教帶動地方觀光。

縣府交通工務處指出，拱天宮南側聯絡道路新建工程將拓寬苗41線及新闢南側聯絡道，其中，新闢南側聯絡道路長度420公尺、路寬13.6公尺；苗41線拓寬路段長1310公尺、路寬12公尺，路線經通霄鎮白東里、白西里及內島里，北側銜接拱天路（苗86線），南側則透過新闢聯絡道路連接台1線，預計116年完工。

縣府表示，白沙屯拱天宮每逢假日、進香時節香客眾多，周邊交通易壅塞，拱天宮南側聯絡道新建工程計畫經無黨籍立委陳超明爭取，獲中央補助新台幣3億7275萬1000元，地方配合款6577萬9000元，總經費共計4億3853萬元。

值得一提的是，6500餘萬元地方配合款，全數由拱天宮捐助。

公路局副局長林聰利、苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣、拱天宮主委洪文華等人今天出席開工典禮、執鏟動土，共同上香祈求媽祖保佑工程順利、平安。

林聰利指出，拱天宮捐助全數地方配合款，展現民間支持、協助中央與地方推動重大建設的熱心公益精神，工程完工後有助分流拱天宮周邊的人車潮，大幅提升交通安全與通行效率，並強化地區路網。

鍾東錦感謝立委陳超明協助爭取中央補助及拱天宮管理委員會熱心公益，讓工程順利動工，他指出，新建道路可強化信仰中心周邊道路設施完整性，提供居民及遊客更便捷、安全的通行環境，結合宗教勝地帶動觀光產業發展。

鍾東錦 拱天宮

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