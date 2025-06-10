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被指行政不中立 桃市府回擊列舉綠營公器私用紀錄

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員許家睿今在議會提案要求市府恪守行政中立，意外掀藍綠論戰。圖／翻攝自桃園市議會官網
民進黨桃園市議員許家睿今在議會提案要求市府恪守行政中立，意外掀藍綠論戰。圖／翻攝自桃園市議會官網

大罷免持續進行，民進黨桃園市議員許家睿今在議會臨時動議，要求桃園市政府針對罷免活動保持行政中立，結果表決未過，掀藍綠論戰；由於綠營也批市長張善政赴北檢、替藍委站台未秉持行政中立，市府也罕見回擊，列舉綠營公器私用紀錄。

桃園市議會民進黨團指出，桃園市長張善政日前備詢時簽署反惡罷連署書，此舉引起市民譁然。此外，他還多次公開表達反罷免言論，甚至錄製廣播宣傳，所以許家睿才提臨時動議，要求「桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政」。

民進黨團進一步表示，市府刁難民團租借公園場地與活動中心，而張善政赴北檢違法集會，又替桃園藍委站台，一下說自己是市長、一下又變成市民，明顯沒秉持「行政中立」，何來依法辦事？

桃園市政府則表示，「行政中立法」已有明確規範，不需要透過議會決議，市長與市府團隊自當遵守。難道提案沒有過，就不需行政中立？既然法律明定行政中立，特定政黨理應自行了解相關規範，而非藉由議會進行政治操作，甚至散播不實訊息，製造無謂的紛爭。

市府也強調，對於外界普遍認為的行政不中立案例，張市府始終保持高度警覺。例如2022年選舉期間，前市長鄭文燦被質疑動用公務車接送候選人、於官邸宴請選舉相關人士，以及近期部分中央官員疑似動用行政資源下鄉宣傳大罷免等，這些都是值得引以為鑑的具體情境，一定會謹記在心。

行政中立 大罷免

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