綠議員批市區雜草叢生如「新竹牧場」 竹市府：已調整修剪頻率

新竹市議會民進黨團今天召開記者會指出，新竹市近來市容景觀維護狀況頻頻，包括路邊雜草叢生、景觀植物無人打理等，並直疑新竹市公園及觀光區設施維護管理中心運作。市府表示，已調整修剪頻率，並採固定排程及機動派工並行。

新竹市議員劉彥伶指出，竹市雜草叢生問題日益嚴重，市府卻大動作發澄清稿指出已經清除了雜草，但她實際去看發現，雜草還是一樣茂盛，且除草還只除一半，聲稱剩下的是「植栽」，但對照前一年同地點的照片，當時雜草早已全數清除，主責單位根本未訂出明確的作業標準，基層同仁無所依循，事情一出包就推責給基層。

劉彥伶更指出，雜草問題市府以梅雨季作為藉口，難道梅雨季是2022年高虹安市長上任後才出現的嗎？ 如今新竹市區綠地雜草叢生，彷彿「新竹牧場」，這樣的環境已非單純疏忽，而是市府失職的具體表現。

市議員林盈徹也表示，近來市容大幅退步，連公園入口處都雜草叢生，乍看之下竟如「墓仔埔」般，難以接受，高虹安市長當年拍板成立公管中心，如今業務量明顯增加，但人力與預算卻毫無對應提升。

林盈徹說，在議會質詢中，工務處長也坦言「人力不足」，比對預算發現，公管中心部分經費甚至較過去城市行銷處時期刪減，工作不斷增加，卻既缺人又缺錢，要求基層超量負荷，卻沒有提供應有的資源。

新竹市政府回應，公管中心成立即為整合市內公共空間維護管理資源，減少過往多頭馬車情形。市府清楚了解組織轉型初期仍需克服人力、預算與流程整合等挑戰，將持續強化巡檢。

市府指出，組織整併是一項系統工程，雖然目前中心編制人力尚未完全到位，但市府為維持市容品質，已超前部署，公管中心現已全面接手137處公園綠地、120處鄰里公園及17公里海岸線沿線除草與設施維護工作，並同步強化跨局處協調，務求責任明確，提升整體維護成效。