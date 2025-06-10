桃園中壢泰豐輪胎市地重劃區狹小道路有救？將拓寬通中原文創園區

桃園市中壢區台一線中華路旁的泰豐輪胎中壢廠，近8年發生2次大火空汙挨罰，業者推動泰豐自辦市地重劃案今年3月底動工，不過目前聯外道路僅原有小巷，附近又有社區，地方希望盡速拓寬，並與中華路367巷合併為雙向四線道，也可減輕台一線負擔。

桃園市工務局回應，整體道路長度約300公尺，寬度約20公尺，工程總經費約7000萬元，預計於今年底完成設計，工程預計於明年開工，後年底完工。

泰豐自辦重劃區面積8.8公頃，公共設施用地3.3公頃，包括3處公園及1處停車場大型公共設施。不過現在重劃區僅有中華路二段367巷可以連通社區及台一線，立委魯明哲表示，重劃區原先有2條小路且中間雜草叢生間隔開，旁邊會被民眾亂停車，希望透過拓寬雙向四線道路，讓居民更方便通行，也不會有治安死較問題。

市議員葉明月說，拓寬後台一線可以透過道路，再通往中原文創園區，對於紓解台一線交通壅塞問題能有幫助，也讓民眾往普忠地下道多了一條路可選。不過因該道路原先有電桿在要拓寬的道路位置上，因此需要市府跟台電協調，盡速讓電纜下地，再開始道路拓寬工程，否則重複開挖多此一舉，此路對地方意義重大，期待盡速完工通行，任民眾早點享受。

工務局回應，原泰豐輪胎廠旁聯外道路依1999年擬定中壢平鎮都市計畫，需開發聯外道路，規畫道路寬度約12公尺，連接台1線與忠信路，現因市府考量鄰忠信路中原營區重劃及泰豐自辦重劃等重劃區發展帶來人口及交通流量增加，擬將計畫路段規畫拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路二段367巷，同時將電桿遷移或下地，整體道路長度約300公尺，寬度約20公尺，工程總經費約7000萬元，預計於今年底完成設計，工程預計於明年開工，後年底完工。