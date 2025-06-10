議員批公園雜草叢生如墓仔埔 竹市府：加強巡檢

民進黨新竹市議員今天說，竹市轄內路邊雜草叢生、景觀植物無人打理，甚至有公園入口像「墓仔埔」。市府表示，持續強化巡檢與應變能力，讓民眾感受市容品質改善。

新竹市議會民進黨黨團今天召開記者會，黨籍議員林盈徹、劉彥伶、劉崇顯及曾資程等人出席，批評新竹市容崩壞，公園雜草叢生、設施破損無人修，甚至有公園入口像「墓仔埔」。

林盈徹表示，市府將原本隸屬在城市行銷處的觀光維護科，調整為工務處轄下的二級單位「公園及觀光區設施維護管理中心」，卻未隨之編列充足人力與經費，是政策錯誤、管理失當的縮影。

曾資程指出，市政府未充分規劃，倉促推動組織調整並成立公管中心，經半年運作磨合，仍呈現衰敗的市容景觀，引發外界強烈關注與批評，質疑「這不是改革，是倉促的實驗。」

劉彥伶表示，近來有民眾反映，路邊雜草叢生、景觀植物無人打理，甚至有公園入口像是「墓仔埔」，主管部門若不落實監督，等同失職。

劉崇顯表示，市府自營的公有停車場，仍需由交通處執行割草業務，局處間橫向溝通的問題，沒有因為公管中心成立而改善，整體行政效率不佳。

對此，新竹市政府發布新聞稿表示，市府公管中心編制人力尚未完全到位，但公管中心已全面接手137處公園綠地、120處鄰里公園及17公里海岸線沿線除草與設施維護工作。

市府表示，公管中心已將市區草木修剪從原本30至45天進場一次，縮短為平均20天一次，採「固定排程+機動派工」並行，將持續強化巡檢與應變能力，讓民眾感受到市容品質改善。