桃園市長張善政今（10）日上午於市府大禮堂，出席桃園市「114年警察節慶祝大會」。張善政表示，今日頒發48位警察楷模、6位資深績優警察獎章代表及19位績優協勤民力，肯定警察人員從自由車環台賽、台灣燈會交通管制，到雷霆除暴專案中查獲販毒、賭場、詐騙及非法槍械等案件，皆展現市警局高度的專業與執行力。張善政並感謝員警背後家人的全力支持，讓警察能無後顧之憂、全心投入工作，成為守護治安的重要後盾。

桃園市「114年警察節慶祝大會」。圖：市府提供

張善政指出，警察人員在治安、交通與維安等各方面展現卓越表現，令人敬佩，即便在預算有限的情況下，仍成功成立警犬隊，成為強化辦案效能的重要助力。他也感謝市議會對相關預算的全力支持，讓市府得以持續增加民力人數與經費，攜手民力，讓桃園的治安更加穩定。

桃園市長張善政並感謝員警背後家人的全力支持，讓警察能無後顧之憂、全心投入工作，成為守護治安的重要後盾。圖：市府提供

桃園市議長邱奕勝表示，隨著桃園市人口持續成長，治安與檢調機關的業務壓力日益加重，市府與議會多年來持續增加警政預算，期望能有效提升警力資源，強化城市安全。邱奕勝感謝全體警察人員的辛勞與奉獻，並肯定民防、義警、義交、巡守隊及志工大隊對治安維護的支持與協助，祝福所有警政夥伴及志工朋友們健康順利，持續為市民打造更安心的生活環境。

桃園地方檢察署檢察長戴文亮說，隨著桃園人口增長連帶帶動案件數成長，目前桃園檢察官每人年平均辦案量已達710件，超越新北市610件，為全國之冠。桃園檢警團隊能順利的完成辦案也有賴於桃園市警局在打詐、掃黑、緝毒、婦幼保護及環保等5大面向的努力，一同合力查獲多起重大案件，展現打擊犯罪的決心與成效，守護桃園治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力