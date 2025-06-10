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鋼管壞、踏板斷、天窗碎…桃園7.5億特色公園掛彩挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為龍潭運動公園鋼管損壞。圖／議員謝美英提供
桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為龍潭運動公園鋼管損壞。圖／議員謝美英提供

桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，盼打造為「園宇宙」，但民代發現，幾乎每座公園都傷痕累累，如馬桶堵塞、鋼管損壞、踏板斷裂等，不只看得到玩不到，管理維護也成負擔，呼籲市府建置QR code加強通報。市府回應，設施損壞主因為使用率過高及不當使用，已建立定期巡檢機制，並研議建置即時通報系統。

市府去年底至今陸續啟用7座共融式特色公園，包括龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園、平鎮運動公園。

議員謝美英表示，特色公園雖深獲親子好評，但使用率高也帶來高損壞率，幾乎每座公園都有遊樂器材損壞，如龍潭運動公園共融設施支撐鋼管損壞、華興池公園觀景天窗破碎、陽明公園腳踏車踏板斷裂掉落地面、大有梯田兒童溜索只剩支撐架、永福羅漢松公園沙土有異味，啟用不到半年的中壢光明公園更是問題叢生，轉盤設施無法出水、按鈕不見、螺絲脫落，噴泉水柱還從噴泉變「地熱」。

「這些遊樂器材上路前是否有壓力測試？為何損壞程度偏高？」謝美英直言，各公所和維護廠商雖積極應對，假日也加強清潔維護和保全，但公所人力吃緊，無法避免大量人潮對遊具的破壞，特色公園只會增加不會減少，管理維護將成一大問題，建議市府應在顯眼處設置維修QR code，讓民眾發現問題時可掃碼直接通報，提升通報時效。

工務局長汪在宙表示，特色公園設施損壞主因包括使用率過高和不當使用，但所有設施都通過CNS檢測並取得遊具合格證明，市府已每天定期巡檢，假日安排保全現場輔導，若設施損壞，保固期內會由廠商負責維護，保固期原則為1年，保固期後，市府也將請各公所增加維護預算。

汪在宙表示，工務局規畫建置QR code通報系統，全市約1000座公園，目前已在約百座公園設置QR code，民眾掃描後即可直接聯絡維修單位和主管單位，其餘公園陸續建置中。副市長王明鉅坦言已注意相關問題，未來除努力維持設施可用率，也會建立快速通報管道，要求廠商盡快維修，並在會報中逐季檢討。

桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為中壢光明公園噴泉，因馬力不足變「地熱」。圖／議員謝美英提供
桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為中壢光明公園噴泉，因馬力不足變「地熱」。圖／議員謝美英提供
桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為華興池公園設施玻璃碎裂。圖／議員謝美英提供
桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，但多座設施損壞，遭民代批評。圖為華興池公園設施玻璃碎裂。圖／議員謝美英提供

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