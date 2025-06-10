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影／與朱銘、康木祥作品進駐縣府展出 頭份國小美術班創先例

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午接見頭份國小美術班師生及家長，同時為畫作「藝遊貓裏」揭幕，勉勵他們在美術領域上持續精進發展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午接見頭份國小美術班師生及家長，同時為畫作「藝遊貓裏」揭幕，勉勵他們在美術領域上持續精進發展。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出，作品以墨筆勾勒出全縣18鄉鎮市的特色景點，串連起家鄉人文與自然風貌，這也是縣內中小學美術班的畫作首度在縣府展出。

苗栗縣長鍾東錦上午接見美術班師生及家長，同時為畫作揭幕，勉勵他們在美術領域上持續精進發展。

縣府第一辦公大樓目前除了廣場有知名雕塑藝術家康木祥的「如意生命」鋼纜公共藝術創 作，大廳也有雕塑大師朱銘的人間系列作品，其他美術作品陳列較少，頭份國小美術班的作品能進駐縣府展出，難能可貴。

縣府教育處指出，這幅由頭份國小第22屆畢業生集體繪製的家鄉畫卷，將展出3個月至9月10日止，學生畫作從構思到創作完成共花了3個月，以中港溪貫穿整幅作品，象徵地方連結與情感的流動。創作過程中，學生以水墨一筆一畫描繪輪廓，反覆暈染、細心填彩，在層層墨色與光影中沉澱出對苗栗的觀察與感受，除了描繪對家鄉的記憶，並從中感受到美術班學子對藝術的熱愛。

教育處長葉芯慧表示，頭份國小美術班歷史悠久，每屆都以「樹」取名，這屆以「杉」為名，寓意學生在師長與藝術的滋養下，如同杉樹般堅毅挺拔、茁壯成長，並以自信與豐沛的創作能量展現獨特風采。

頭份國小美術班課程包括版畫、雕塑、繪畫、漫畫、設計、水墨、水彩、素描和立體造型，並透過參與各項校內外美術比賽和展覽，提升學生美術能力與素養。每年也結合社區資源辦移動畫廊及畢業美展。

教育處強調，國小階段是藝術啟蒙的重要基石，美術班學生透過藝術創作，培養豐富的表達力、細膩的觀察力與深厚的審美素養，期勉他們前往下一個學習階段，能百尺竿頭更上一層樓。

鍾東錦表示，縣府相當重視學生的藝術知能發展，每年都投入相當多經費推動藝術教育，培育學生拓展藝術視野及涵養，藝術就像無盡的旅程，歡迎各界藝術愛好者、家長及喜愛藝術的民眾到縣府感受頭份國小美術班學生這幅作品，給予掌聲與鼓勵。

苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午接見頭份國小美術班師生及家長，同時為畫作「藝遊貓裏」揭幕，勉勵他們在美術領域上持續精進發展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午接見頭份國小美術班師生及家長，同時為畫作「藝遊貓裏」揭幕，勉勵他們在美術領域上持續精進發展。記者胡蓬生／攝影
頭份國小美術班每屆都以「樹」取名，這屆以「杉」為名，寓意學生在師長與藝術的滋養下，如同杉樹般堅毅挺拔、茁壯成長，圖為美術班畢業作品集。記者胡蓬生／攝影
頭份國小美術班每屆都以「樹」取名，這屆以「杉」為名，寓意學生在師長與藝術的滋養下，如同杉樹般堅毅挺拔、茁壯成長，圖為美術班畢業作品集。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出。記者胡蓬生／攝影

頭份 畫作

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