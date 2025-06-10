快訊

酒店女遭丟大海亡 兇嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

聽新聞
0:00 / 0:00

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供
Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供

Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，以自然解方淨化河川水質，並贊助未來10年營運與維護費用，這也是Google在台灣第一個贊助且完成簽約的集水區品質提升專案。

新竹市代理市長邱臣遠指出，溪埔子排水流域部分地區尚未建置汙水下水道，地區生活汙水排入將影響水質。為有效減少汙染負荷，市府選定於第二分線設置GCOP設施，該設施透過自然處理過程，每日可處理約5000至7500噸的水，預計有效改善水質汙染情形，進而提升河川的整體流域健康與生態功能，並改善周邊社區的生活環境。

Google全球基礎設施與永續負責人Ben Townsend表示，這次與新竹市合作協助建制、推動這項重要專案，是希望為頭前溪流域的水資源復育與環境健康做出具體貢獻，並帶來長遠的成果，而這項專案也再次體現Google致力改善營運所在社區集水區環境的承諾。

工務處說明，這項工程在台灣已有多年的推廣經驗，此次專案由在台灣擁有逾30年河川整治經驗的美商傑明工程顧問公司Stantec進行規劃設計，透過GCOP系統以天然礫石為主的自然解方，有效去除水中汙染物如生化需氧量（BOD）、氨氮（NH₃-N）及懸浮固體（SS）等汙染物。

工務處表示，淨化後的水將再放流回頭前溪，挹注下游河段水量，有助於改善下游河段水質與水域生態健康。工程預計於2026年底前完工，並於2027年起展開為期十年的營運與效益監測，以確保淨化設施長期發揮功能，實現水質改善與永續發展的目標。

Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供
Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理(GCOP)水質淨化設施。圖／新竹市政府提供

永續 水質 新竹

延伸閱讀

暑假前抽驗泳池水質2家不合格 北市衛局各罰2000元

夏季戲水旺季 北市驗139家泳池水質合格率98.6%

碳權專案申請 金融業最踴躍

不是問幾A幾B！新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

相關新聞

鋼管壞、踏板斷、天窗碎…桃園7.5億特色公園掛彩挨批

桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，盼打造為「園宇宙」，但民代發現，幾乎每座公園都傷痕累累，如馬桶堵塞、鋼管損壞、踏板...

影／與朱銘、康木祥作品進駐縣府展出 頭份國小美術班創先例

苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出，作品以墨筆勾勒出全縣18...

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GC...

補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混蛋

苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天...

拱天宮捐助配合款6千多萬 南側聯絡道路新建工程動土

苗栗縣政府為紓解白沙屯拱天宮周邊交通壅塞、完善地方道路網絡，規畫「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天舉行動土典禮；...

香山YouBike站點少 今新啟動3站、未來再增100輛電輔車

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，市議員林盈徹曾反映香山區站點僅有16站，相當不便。新竹市政府經綜合評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。