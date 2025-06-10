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Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化
Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GCOP）水質淨化設施，以自然解方淨化河川水質，並贊助未來10年營運與維護費用，這也是Google在台灣第一個贊助且完成簽約的集水區品質提升專案。
新竹市代理市長邱臣遠指出，溪埔子排水流域部分地區尚未建置汙水下水道，地區生活汙水排入將影響水質。為有效減少汙染負荷，市府選定於第二分線設置GCOP設施，該設施透過自然處理過程，每日可處理約5000至7500噸的水，預計有效改善水質汙染情形，進而提升河川的整體流域健康與生態功能，並改善周邊社區的生活環境。
Google全球基礎設施與永續負責人Ben Townsend表示，這次與新竹市合作協助建制、推動這項重要專案，是希望為頭前溪流域的水資源復育與環境健康做出具體貢獻，並帶來長遠的成果，而這項專案也再次體現Google致力改善營運所在社區集水區環境的承諾。
工務處說明，這項工程在台灣已有多年的推廣經驗，此次專案由在台灣擁有逾30年河川整治經驗的美商傑明工程顧問公司Stantec進行規劃設計，透過GCOP系統以天然礫石為主的自然解方，有效去除水中汙染物如生化需氧量（BOD）、氨氮（NH₃-N）及懸浮固體（SS）等汙染物。
工務處表示，淨化後的水將再放流回頭前溪，挹注下游河段水量，有助於改善下游河段水質與水域生態健康。工程預計於2026年底前完工，並於2027年起展開為期十年的營運與效益監測，以確保淨化設施長期發揮功能，實現水質改善與永續發展的目標。
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