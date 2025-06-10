快訊

酒店女遭丟大海亡 兇嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

國慶焰火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…但將面臨1挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

聽新聞
0:00 / 0:00

補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混蛋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天直批教育部「混蛋」。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天直批教育部「混蛋」。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天直批教育部「混蛋」，要求教育處態度強硬爭取加速核撥經費，盡快完成操場興建案。

苗栗縣務會議列管願景重點施政計畫執行情形，教育處提報後龍國中私有地徵收及操場興建案，學校圍牆內私有地0.78公頃，現況操場只剩100公尺直線跑道，協議價購或徵收2.3億元，進度90%。

但操場興建所需2400多萬元，縣府爭取體育署補助，規畫環狀跑道，並擴充籃球場等設施，後龍國中去年9月送計畫，教育處審查後函轉體育署遭退件，去年12月補件後再專案申請，惟中央預算遭立法院機關刪減，尚未核定辦理，今年4月15日立委陳超明邀集會勘。

教育處指出，後龍國中依會勘決議，運動場及籃球場整地，及新建運動場，經費1808萬元，5月16日申請體育署分2年補助；縣府5月21日另核定30萬元，辦理運動場基地木移除（植）計畫。

鍾東錦認為縣府2.3億元的錢都出了，教育部興建場費用，卻遲遲沒有進度，表示「教育部真的很混蛋」，做法實在太離譜、太欺負人了，囉哩囉嗦不知道在搞什麼？要求教育處態度強硬、兇一點，爭取體育署加速核撥經費，盡快完成操場興建案，規畫完整跑道、整修完善體育運動設施，提供師生更優質活動空間。

體育 運動 教育部

延伸閱讀

批卓榮泰「輪迴說」 鍾東錦：錢不是他家的 怎可說不給就不給？

全齡都愛來 鍾東錦今表揚閱讀磐石獎 期許未來總圖的願景

苗栗公家機關暑期工讀機會「秒殺」 鍾東錦：明年擴大辦理

50張罰單收回處理 鍾東錦承認苗栗市為公路新標線有過失

相關新聞

鋼管壞、踏板斷、天窗碎…桃園7.5億特色公園掛彩挨批

桃市府斥資7.5億元整建7座特色公園，盼打造為「園宇宙」，但民代發現，幾乎每座公園都傷痕累累，如馬桶堵塞、鋼管損壞、踏板...

影／與朱銘、康木祥作品進駐縣府展出 頭份國小美術班創先例

苗栗縣頭份國小美術班21名應屆畢業生合作繪製的「藝遊貓裏」彩色水墨畫作，今天上午在縣府2樓展出，作品以墨筆勾勒出全縣18...

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

Google挹注300萬美元（近9千萬台幣）與新竹市政府、環境部推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理（GC...

補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混蛋

苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天...

拱天宮捐助配合款6千多萬 南側聯絡道路新建工程動土

苗栗縣政府為紓解白沙屯拱天宮周邊交通壅塞、完善地方道路網絡，規畫「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天舉行動土典禮；...

香山YouBike站點少 今新啟動3站、未來再增100輛電輔車

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，市議員林盈徹曾反映香山區站點僅有16站，相當不便。新竹市政府經綜合評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。