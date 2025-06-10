補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混蛋

苗栗縣後龍國中操場私有地，縣府去年底2.3億元協議價購或徵收，但卡在體育署補助興建計畫2000多萬元懸宕，縣長鍾東錦今天直批教育部「混蛋」，要求教育處態度強硬爭取加速核撥經費，盡快完成操場興建案。

苗栗縣務會議列管願景重點施政計畫執行情形，教育處提報後龍國中私有地徵收及操場興建案，學校圍牆內私有地0.78公頃，現況操場只剩100公尺直線跑道，協議價購或徵收2.3億元，進度90%。

但操場興建所需2400多萬元，縣府爭取體育署補助，規畫環狀跑道，並擴充籃球場等設施，後龍國中去年9月送計畫，教育處審查後函轉體育署遭退件，去年12月補件後再專案申請，惟中央預算遭立法院機關刪減，尚未核定辦理，今年4月15日立委陳超明邀集會勘。

教育處指出，後龍國中依會勘決議，運動場及籃球場整地，及新建運動場，經費1808萬元，5月16日申請體育署分2年補助；縣府5月21日另核定30萬元，辦理運動場基地木移除（植）計畫。

鍾東錦認為縣府2.3億元的錢都出了，教育部興建場費用，卻遲遲沒有進度，表示「教育部真的很混蛋」，做法實在太離譜、太欺負人了，囉哩囉嗦不知道在搞什麼？要求教育處態度強硬、兇一點，爭取體育署加速核撥經費，盡快完成操場興建案，規畫完整跑道、整修完善體育運動設施，提供師生更優質活動空間。